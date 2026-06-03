Kierowcy jadący do Zakopanego musieli liczyć się w środę z utrudnieniami. Przeciwnicy przedstawionych wariantów budowy drogi ekspresowej S7 między Krakowem a Myślenicami zorganizowali trzy protesty, które sparaliżowały trasę - informuje reporter RMF FM Paweł Konieczny.

Protest na zakopiance / Jacek Skóra / RMF FM

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Protesty na zakopiance odbyły się w środę w godzinach popołudniowych.

Utrudnienia objęły m.in. rejon węzła autostrady A4 Kraków Wieliczka i zjazd z autostrady A4 na zakopiankę przy węźle Opatkowice.

Kolejna demonstracja odbyła się w Gaju. Protestujący czasowo zablokowali tam przejście dla pieszych.

Protest przeciwko drodze ekspresowej S7

Akcje są wyrazem sprzeciwu wobec sposobu prowadzenia prac nad projektem nowego odcinka drogi ekspresowej S7 pomiędzy Krakowem a Myślenicami. Mieszkańcy okolicznych miejscowości żądają od GDDKiA wytyczenia trasy tak, aby nie przebiegała ona tuż obok ich domów, ale i przez obecne domostwa.