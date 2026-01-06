Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek na stacji PKP w Białym Dunajcu w powiecie tatrzańskim. Pociąg potrącił tam śmiertelnie człowieka. Na miejscu pracują wszystkie służby ratunkowe, a pasażerowie muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami.

Jak wynika z pierwszych ustaleń, do wypadku doszło tuż po godzinie 14:00 w Białym Dunajcu w powiecie tatrzańskim.

Pociąg relacji Zakopane-Gdynia, którym podróżowało około 650 pasażerów, potrącił osobę znajdującą się na torach.

Niestety, mimo szybkiej reakcji służb, życia poszkodowanego nie udało się uratować.

W wyniku zdarzenia żaden z pasażerów pociągu nie odniósł obrażeń.

Na miejscu pracują wszystkie służby. Trwa zabezpieczenie terenu i czynności wyjaśniające okoliczności tego zdarzenia - przekazał kapitan Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Utrudnienia w ruchu kolejowym

Dla pasażerów pociągu zorganizowano komunikację zastępczą.

Utrudnienia w ruchu kolejowym mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Służby apelują o cierpliwość i stosowanie się do poleceń obsługi.










