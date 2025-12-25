Duża awaria w zakładzie uzdatniania wody w Gorlicach. Mieszkańcy miasta, gminy, a także gminy Sękowa muszą się liczyć z przerwą w dostawie wody, która potrwa do późnych godzin wieczornych.

Mieszkańcy dowiedzieli się o awarii w czwartek rano / Shutterstock

To nie są spokojne święta dla mieszkańców Gorlic i okolic. Pierwsze informacje o problemach z brakiem wody w kranach otrzymaliśmy w czwartek rano na Gorącą Linię RMF FM. W komunikacie awarię potwierdziło Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Kłopoty pojawiły się w zakładzie uzdatniania wody. Doszło do awarii. W związku z tym przerwane zostały dostawy do miasta Gorlice, gminy Gorlice i gminy Sękowa.

MPGK w komunikacie dotyczącej awarii przekazało, że przerwy w dostawie potrwają do późnych godzin wieczornych. "Przepraszamy za utrudnienia" - dodano.