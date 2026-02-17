Już w najbliższy czwartek, 19 lutego, miłośnicy gór i wszyscy zainteresowani bezpieczeństwem zimą będą mieli okazję wziąć udział w trzecim webinarze w ramach akcji Lawinowe ABC. Spotkanie poprowadzi Andrzej Górka – ratownik medyczny i zawodowy ratownik TOPR. To niepowtarzalna szansa, by dowiedzieć się, jak skutecznie pomagać w górach, zanim na miejsce dotrą służby ratunkowe.

Lawinowe ABC – bezpieczeństwo w górach na wyciągnięcie ręki / Facebook/TPN /

Lawinowe ABC - bezpieczeństwo w górach na wyciągnięcie ręki

Akcja Lawinowe ABC na stałe wpisała się w kalendarz wszystkich, którzy zimą wyruszają na szlaki Tatr i innych górskich pasm. Tegoroczna edycja, pod patronatem Tatrzańskiego Parku Narodowego, to cykl czterech webinarów i dwóch podcastów, w których eksperci dzielą się wiedzą o tym, jak bezpiecznie poruszać się po górach i jak unikać zagrożeń związanych z lawinami.

Trzeci webinar - nieoceniona lekcja pierwszej pomocy

Czwartkowe spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 19:00 na profilu YouTube Tatrzańskiego Parku Narodowego, poprowadzi Andrzej Górka - ratownik medyczny i zawodowy ratownik TOPR. Tematem przewodnim będzie pierwsza pomoc w warunkach górskich. Uczestnicy dowiedzą się, dlaczego warto szkolić się z udzielania pierwszej pomocy, jak zachować się, będąc świadkiem wypadku oraz na co zwrócić szczególną uwagę w pierwszych, kluczowych minutach po zdarzeniu.

Andrzej Górka podzieli się praktycznymi wskazówkami, które mogą uratować życie - zarówno własne, jak i innych turystów. Ekspert odpowie również na pytanie, co robić, zanim na miejsce dotrą profesjonalne służby ratunkowe. To wyjątkowa okazja, by zdobyć wiedzę, która w realnych warunkach może okazać się bezcenna.

/ foto. TPN /Materiały prasowe /

Gdzie i kiedy obejrzeć webinar?

Transmisja webinaru będzie dostępna na żywo w czwartek, 19 lutego, o godzinie 19:00 na oficjalnym kanale YouTube Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dla wszystkich, którzy nie będą mogli uczestniczyć w wydarzeniu na żywo, nagranie zostanie zapisane i udostępnione na profilu TPN, by każdy mógł wrócić do omawianych treści w dogodnym dla siebie czasie.

Treningowe Centrum Lawinowe na Kalatówkach - praktyka czyni mistrza

Tegoroczna akcja Lawinowe ABC to nie tylko webinary i podcasty. Na Kalatówkach otwarte zostało Treningowe Centrum Lawinowe, gdzie każdy może przećwiczyć procedury ratownicze i sprawdzić się w symulowanych akcjach poszukiwawczych. To idealna okazja, by zdobyć praktyczne umiejętności i przećwiczyć działanie sprzętu lawinowego pod okiem doświadczonych instruktorów.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Turystyce Zimowej - sprawdź się online!

Dla tych, którzy chcą zweryfikować swoją wiedzę z zakresu turystyki zimowej i zagrożeń lawinowych, już 2 marca rusza Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Turystyce Zimowej. W tym roku, podobnie jak w poprzednich edycjach, turniej odbędzie się online. Zapisy już trwają, a udział jest otwarty dla wszystkich chętnych - zarówno początkujących, jak i doświadczonych miłośników gór.