Policjanci zatrzymali w małopolskiej Trzebini 59-latka, który odpowie m.in. za gwałty i wymuszenia. Mężczyzna niedawno wyszedł na wolność po wieloletnim pobycie w zakładzie karnym.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Małopolska policja informuje, że 20 listopada 59-latek opuścił więzienie w województwie warmińsko-mazurskim. Spędził tam 17 lat - była to kara m.in. za gwałt. Na początku grudnia mężczyzna przyjechał w okolice Krakowa. Tam ponownie zaczął popełniać przestępstwa seksualne.



Były więzień umawiał się na spotkania z kobietami świadczącymi usługi seksualne. Gwałcił je, groził im śmiercią i żądał opłacania haraczy. Funkcjonariusze informują, że wzorował się na jednym z seriali kryminalnych - nie podają, o jaką dokładnie produkcję chodzi.

W środę policjanci siłowo weszli do mieszkania w Trzebini, w którym był 59-latek. Mężczyzna był agresywny. Twierdził, że ma zakładnika i groził funkcjonariuszom bronią. Został obezwładniony i zatrzymany.

Prokuratura postawiła już 59-latkowi zarzuty dotyczące m.in. gwałtów i rozbojów. Możliwe, że odpowie on także za czynną napaść na policjantów. Śledczy złożą do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny.