Konsorcjum banków udzieliło 523 mln zł finansowania na budowę nowoczesnego kompleksu basenów termalnych na Polanie Szymoszkowej w Zakopanem. Obiekt ma zostać otwarty w 2028 r.

Nowe termy na wizualizacji / Bachleda Termy Kasprowy / Materiały prasowe

Budowę term realizuje spółka celowa Bachleda Termy Sp. z o.o., należąca do Grupy Bachleda. Kompleks powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie Hotelu Bachleda Kasprowy oraz stoku narciarskiego. Budowa ruszyła w styczniu, a otwarcie planowane jest na koniec 2028 r.

Bachleda Termy Kasprowy mają być jednym z największych i najnowocześniejszych tego typu obiektów w kraju. Inwestycja o powierzchni ponad 47 tys. m kw. będzie wykorzystywać energię geotermalną. Kompleks zostanie podzielony na kilka stref tematycznych, obejmujących część rekreacyjną z basenami, zjeżdżalniami i sztuczną falą oraz strefę wypoczynku i wellness. Znajdą się tam także baseny zewnętrzne na tarasach i dachach.

"Kompleks wzbogaci ofertę turystyczną"

To inwestycja w przyszłość Podhala. Chcemy, aby Zakopane stało się kurortem tętniącym życiem przez cały rok - nowoczesnym, a zarazem czerpiącym z unikalnych darów natury. Kompleks wzbogaci ofertę turystyczną, przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy oraz dalszego zrównoważonego rozwoju regionu - zapewnił Albert Bachleda-Curuś, przedstawiciel Grupy Inwestycyjnej Bachleda.

To projekt o wyjątkowej skali i bardzo solidnych fundamentach ekonomicznych. Łączy silnego sponsora, atrakcyjną lokalizację oraz stabilny, całoroczny model przychodowy. Dla Banku Pekao jest to przykład finansowania inwestycji, które realnie wspierają rozwój regionalny i turystykę w Polsce - wskazał dyrektor departamentu bankowości inwestycyjnej i finansowania nieruchomości w Banku Pekao, Dieter Lobnig.