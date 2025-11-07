Rozpoczyna się długi listopadowy weekend, więc wiele osób ucieszy to, że po przeglądach od soboty, 8 listopada, w ośrodkach turystycznych Polskich Kolei Linowych ponownie zostaną uruchomione kolejki. Po czterotygodniowej przerwie turyści będą mogli wyjechać m.in. na Kasprowy Wierch w Tatrach. Rozbłysną też świetlne iluminacje np. na Gubałówce.

Od 8 listopada, idealnie na długi listopadowy weekend, uruchomione zostaną kolejki linowe m.in. na Kasprowy Wierch, Solinę, Górę Żar oraz Górę Parkową w Krynicy-Zdroju.

Wszystkie urządzenia przeszły dokładne przeglądy techniczne, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort podróżnych.

8 listopada zostaną otwarte też parki świateł na Gubałówce, Górze Żar i Górze Parkowej – wstęp jest bezpłatny, a iluminacje będą dostępne przez cały sezon zimowy.

W listopadzie planowane są przeglądy techniczne w ośrodkach Mosorny Groń, Jaworzyna Krynicka i Palenica w Szczawnicy, co może wiązać się z czasowym wyłączeniem kolejek.

Ruszają kolejki linowe

Na długi listopadowy weekend ruszają:

PKL Kasprowy Wierch,

PKL nad zaporą w Solinie,

PKL Góra Żar w Międzybrodziu Żywieckim,

PKL Góra Parkowa w Krynicy-Zdroju,

Wszystkie urządzenia przeszły obowiązkowe przeglądy konserwacyjne , które spółka wykonuje dwa razy w roku: po sezonie letnim i zimowym, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu podróżnych.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo i kwestie techniczne, nie uznajemy kompromisów. Wszystkie urządzenia transportowe w naszych ośrodkach, jak i sposób ich eksploatacji i konserwacji spełniają najwyższe światowe standardy, co doceniają nasi partnerzy - najlepsi szwajcarscy i austriaccy producenci sprzętu, którzy wizytują nasze urządzenia np. w ramach przeglądów gwarancyjnych lub obowiązkowych kontroli okresowych - powiedział cytowany w komunikacie Marian Szewczyk, dyrektor operacyjno-techniczny Grupy PKL.

Rozbłysną też parki świateł

8 listopada w ośrodkach Grupy PKL rozbłysną także parki świateł, które co roku przyciągają turystów. W długi weekend listopadowy będzie można zwiedzić świetlne iluminacje na Gubałówce, na Górze Żar oraz Retro Park Światła na Górze Parkowej. Wstęp do instalacji świetlnych jest bezpłatny, a ekspozycje będą dostępne przez cały sezon zimowy.

Jesienne uruchomienie kolei i atrakcji świetlnych ma - jak informuje spółka - zachęcić turystów do rodzinnych wyjazdów w góry i odkrywania krajobrazów o tej porze roku.

PKL zapowiada, że jeszcze w listopadzie przeglądy techniczne rozpoczną się w ośrodkach na Mosornym Groniu i Jaworzynie Krynickiej, gdzie urządzenia będą wyłączone z ruchu w dniach 12-28 listopada. Prace serwisowe w ośrodku PKL Palenica w Szczawnicy potrwają z kolei od 17 listopada do 5 grudnia.