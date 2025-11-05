O świcie w środę w Tatrach rozpoczęło się jesienne liczenie kozic. Wspólną polsko-słowacką akcję prowadzą Tatrzańskie Parki Narodowe z obu krajów. Podczas ubiegłorocznej akcji, w październiku, przyrodnicy naliczyli 949 kozic, z czego 312 po polskiej stronie Tatr.

W Tatrach rozpoczęło się liczenie kozic / Shutterstock

Więcej informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

W środę o świcie w Tatrach rozpoczęła się jesienna akcja liczenia kozic. W przedsięwzięciu biorą udział zarówno polscy, jak i słowaccy przyrodnicy, którzy wspólnie monitorują populację tych charakterystycznych dla regionu zwierząt.

Wyniki liczenia są kluczowe dla ochrony tego gatunku.

Jesienne liczenie kozic w Tatrach to już tradycja sięgająca ponad 70 lat. W środę rano, równocześnie po polskiej i słowackiej stronie gór, rozpoczęła się kolejna edycja tej wyjątkowej akcji. Wspólne działania prowadzą Tatrzańskie Parki Narodowe z obu krajów, a w teren wyruszyło około 60 osób po stronie polskiej oraz liczne zespoły słowackich przyrodników, leśników i wolontariuszy.

Do sprawnej organizacji liczenia potrzeba wielu ludzi, którzy jednocześnie obsadzą liczne rejony obserwacyjne w całych Tatrach - wyjaśnia Paulina Kołodziejska z Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Zadaniem uczestników jest nie tylko policzenie zwierząt, ale także określenie ich płci, wieku oraz liczby młodych. Pozwala to ocenić kondycję populacji kozicy tatrzańskiej.



Nowoczesna technologia ułatwia pracę

Od trzech lat liczenie odbywa się z wykorzystaniem specjalnej aplikacji terenowej. Nowoczesne rozwiązanie zastąpiło tradycyjne papierowe arkusze i mapy.

"Punkt, w którym rachmistrzowie zaobserwowali kozice, jest od razu dodawany do mapy, a do każdego wpisu można dołączyć zdjęcie z danego miejsca" - tłumaczą organizatorzy.

Nawet w przypadku braku zasięgu dane są zapisywane lokalnie i synchronizowane później. Dzięki temu podsumowanie wyników jest dostępne już po kilku godzinach, a nie - jak dawniej - po kilku dniach.

Liczenie prowadzone jest równolegle po obu stronach granicy, co pozwala uzyskać pełny obraz liczebności kozicy tatrzańskiej w całym paśmie górskim, niezależnie od podziałów administracyjnych.

Akcja odbywa się dwa razy w roku - jesienią i wiosną. Jesienne liczenie pozwala określić ogólną liczebność zwierząt, natomiast wiosenne daje obraz przyrostu młodych.



Spadek liczebności, ale stabilna populacja

Wiosną tego roku w całych Tatrach naliczono 740 kozic. To jeden z niższych wyników w ostatnich latach - dla porównania, w 2015 roku populacja wynosiła 1107 osobników. Mimo spadków notowanych po 2018 roku, przyrodnicy uspokajają, że liczebność kozic pozostaje względnie stabilna.

Liczenie kozic w Tatrach organizowane jest nieprzerwanie od 1954 roku, a wspólnie z TANAP-em od 1957 roku. To najstarszy przykład transgranicznego monitoringu przyrodniczego w Europie.

Zebrane dane są kluczowe dla ochrony kozicy tatrzańskiej - symbolu wysokogórskiej przyrody i obu parków narodowych.