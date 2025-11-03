Długi weekend listopadowy to dla większości z nas w tym roku aż cztery dni. Na wolne można liczyć od soboty 8 do wtorku 11 listopada. "To może być rekordowy długi weekend listopadowy pod Tatrami" - mówią RMF FM hotelarze i radzą, by nie odkładać rezerwacji na ostatnią chwilę.
Najbliższy długi weekend przypada od 8 do 11 listopada - od soboty do wtorku. Wiele osób planuje wyjazd i odpoczynek, a kierunek o tej porze roku to zwykle południe Polski.
Hotelarze, z którymi rozmawiał reporter RMF FM Maciej Pałahicki, informują, że to może być rekordowy długi weekend listopadowy pod Tatrami. Radzą, by nie odkładać rezerwacji na ostatnią chwilę. Zainteresowanie wyjazdem w góry jest tak duże, że w niektórych hotelach nie ma już miejsc.
W Zakopanem czy Szczawnicy najbardziej popularny portal rezerwacyjny pokazuje już 75 proc. zajętych miejsc. W wielu obiektach hotelarskich pod Tatrami albo nie ma już żadnych wolnych miejsc, albo są ostatnie dostępne - mówią Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej i Karolina Sobańska, dyrektorka jednego z najbardziej ekskluzywnych zakopiańskich hoteli.
Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej podkreślają, że prognozy długoterminowe mogą się jeszcze zmienić, ale obecnie nie zapowiada się na słoneczną i suchą aurę. 8 i 9 listopada przewidywane są opady deszczu, a w wyższych partiach gór – śniegu. Temperatury będą typowe dla listopada, czyli niskie.
Jeśli chodzi o 10 i 11 listopada, oba dni mają być deszczowe, z przewagą chmur, silniejszym wiatrem i podwyższoną temperaturą, jak na tę porę roku. W Tatrach możliwe są opady śniegu, zwłaszcza powyżej 1000 m n.p.m. Pogoda nie będzie więc sprzyjać górskim wycieczkom. Należy bezwzględnie śledzić komunikaty turystyczne Tatrzańskiego Parku Narodowego - ten znajdziesz TUTAJ - i Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.