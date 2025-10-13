Od poniedziałku, przez kolejne cztery tygodnie, kolejka linowa na Kasprowy Wierch zostaje wyłączona z ruchu. Wszystko przez zaplanowane prace serwisowe, które potrwają do 8 listopada. Polskie Koleje Linowe informują, że to standardowa procedura, mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa turystom.

Kolejka linowa na Kasprowy Wierch będzie nieczynna przez miesiąc / Shutterstock

Od poniedziałku przez kolejne cztery tygodnie kolejka linowa na Kasprowy Wierch zostanie wyłączona z ruchu z powodu prac serwisowych.

Turyści będą mogli ponownie wjeżdżać na szczyt od 8 listopada - poinformowały Polskie Koleje Linowe.

Jesienne przeglądy techniczne w innych ośrodkach turystycznych Grupy PKL rozpoczęły się 6 października i potrwają do 5 grudnia.

W najbliższym czasie turyści nie wjadą kolejką na Kasprowy Wierch.

W ramach jesiennego przestoju przeprowadzony zostanie gruntowny przegląd wagonów kolei linowej.

Podczas jesiennego przestoju na Kasprowym Wierchu, zgodnie z zaleceniami producenta, odbędą się dodatkowe prace serwisowe polegające m.in. na gruntownym przeglądzie wagonów kolei. Wymaga to ich ściągnięcia z lin i przewiezienia elementów jezdnych do miejsca serwisu realizowanego pod fachowym okiem producenta - wyjaśnia Marcin Kucharski, kierownik ośrodka PKL na Kasprowym Wierchu.

Władze PKL podkreślają, że wszystkie urządzenia oraz koleje w górskich ośrodkach podlegają codziennym kontrolom. Obejmują one sprawdzanie poprawności bezpiecznego funkcjonowania połączeń linowych, elektroniki, napędów oraz systemów mechanicznych i hamulcowych.

Dodatkowo, dwa razy w roku - po sezonie letnim i zimowym - prowadzone są szczegółowe prace konserwacyjne, co wiąże się z czasowym wstrzymaniem ruchu pasażerskiego.

Jesienne przeglądy techniczne nie dotyczą tylko Kasprowego Wierchu. W innych ośrodkach Grupy PKL prace rozpoczęły się już 6 października i potrwają do 5 grudnia.

Jako pierwsza przeszła serwis kolejka linowo-terenowa na Gubałówkę, która jest już ponownie czynna.

Kolejne prace serwisowe zaplanowano w następujących lokalizacjach:

Solina - 20 października - 7 listopada,

Butorowy Wierch - 27 - 31 października,

Góra Parkowa i Góra Żar - 27 października - 7 listopada,

Mosorny Groń i Jaworzyna Krynicka - 12 - 28 listopada,

Palenica: 17 listopada - 5 grudnia

Wszystkie prace zakończą się odbiorami technicznymi przez inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego. Dopiero po ich pozytywnej ocenie koleje zostaną ponownie dopuszczone do ruchu.

Turyści mogą śledzić aktualne informacje oraz ofertę turystyczną poszczególnych ośrodków w mediach społecznościowych.

Kolejka linowa na Kasprowy Wierch ma wznowić kursowanie 8 listopada.

Do tego czasu miłośnicy górskich wędrówek będą musieli korzystać z tradycyjnych szlaków pieszych.



