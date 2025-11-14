Policjanci z dolnośląskiej Legnicy rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się obrotem znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych oraz czerpaniem korzyści majątkowych z cudzego nierządu. Wśród zatrzymanych są pseudokibice dwóch rywalizujących ze sobą klubów piłkarskich z Legnicy i Lubina.

W sumie w sprawie zatrzymano 19 osób / Policja Dolnośląska / Policja

Policja rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą wywodzącą się ze środowiska pseudokibiców klubów z Legnicy i Lubina.

Na stadionach byli rywalami, poza nimi współpracowali dla wspólnego zysku z przestępczości.

Grupa zajmowała się handlem narkotykami na dużą skalę oraz czerpaniem korzyści z cudzego nierządu.

W grupie działało 5 osób (3 mężczyzn i 2 kobiety) o ścisłej, hierarchicznej strukturze.

Łącznie zatrzymano 19 osób podejrzanych o udział w procederze.

Jak ustalili policjanci, zatrzymani wywodzą się ze środowiska pseudokibiców dwóch rywalizujących klubów piłkarskich z Legnicy i Lubina. "Na stadionach uchodzili za wrogów, poza nimi tworzyli hermetyczne, ściśle powiązane środowisko, które doskonale współpracowało w przestępczym interesie, wspólny zysk okazał się dla nich ważniejszy niż kibicowska rywalizacja" - tak dolnośląska policja opisuje rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej. Przestępcy zajmowali się obrotem znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych oraz czerpaniem korzyści majątkowych z cudzego nierządu.

Dwie kobiety w grupie

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Legnicy od 2022 roku prowadzili wielowątkowe działania operacyjne wobec osób, które mogły mieć związek z handlem narkotykami na dużą skalę. Część z nich zajmowała się także przerzutem środków za granicę, głównie na teren Niemiec.

Grupa miała charakter zorganizowany i hierarchiczny. Działało w niej 5 osób: 3 mężczyzn i 2 kobiety. Pozostałe osoby uczestniczyły w obrocie dużymi ilościami narkotyków. Działali na terenie kilku województw, w tym dolnośląskiego, śląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Łącznie zatrzymano 19 osób. W ramach prowadzonych działań funkcjonariusze zabezpieczyli znaczne ilości środków psychotropowych, w tym płynną amfetaminę. Udowodnili również posiadanie ponad 14 kilogramów marihuany, ponad 400 gramów amfetaminy i metamfetaminy, setki tabletek MDMA, a także kokainy, haszyszu i innych środków psychoaktywnych. Ponadto przejęto gotówkę - 90 tys. zł i blisko 17 tys. euro - pochodzącą z przestępczego procederu. Zajęto mienie o wartości blisko miliona złotych.

Nie tylko narkotyki

Część osób należących do tej grupy zajmowała się także sutenerstwem i stręczycielstwem. Organizowali miejsca, werbowali kobiety i tworzyli ogłoszenia, a następnie czerpali korzyści majątkowe z nierządu.

Prokuratura Okręgowa w Legnicy skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 19 zatrzymanym osobom.

Zatrzymanym związanym z zorganizowaną grupą przestępczą grozi do 15 lat więzienia.