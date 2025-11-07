Przestępczość gangów w Szwecji osiąga niepokojący poziom. Najnowszy raport policji na rok 2025 ujawnia, że aż 67 500 osób jest aktywnie zaangażowanych lub powiązanych z przestępczością zorganizowaną. Policja i rząd apelują o szeroko zakrojone działania prewencyjne, podkreślając, że sama walka z przestępstwami to za mało, potrzebna jest współpraca całego społeczeństwa, by powstrzymać ten niepokojący trend, zwłaszcza że do gangów rekrutowane są coraz młodsze dzieci.

Policja na miejscu strzelaniny w szkole w Malmo na zdjęciu ilustracyjnym / JOHAN NILSSON / AFP/EAST NEWS

W Szwecji aż 17 500 osób to aktywni członkowie gangów, a kolejne 50 000 jest z nimi powiązanych - ogromny problem dla społeczeństwa.

Średni wiek członka gangu to 28 lat, a większość to mężczyźni i obywatele Szwecji.

Policja i rząd apelują o zaangażowanie całego społeczeństwa, od przedszkoli po opiekę społeczną, by powstrzymać rekrutację dzieci i młodzieży.

Dane płynące ze Szwecji są alarmujące: obecnie 17 500 osób jest ocenianych jako aktywni członkowie gangów przestępczych, a kolejne 50 000 osób pozostaje z nimi powiązanych.

Informacje o sytuacji dotyczącej przestępczości gangów w tym kraju przekazali na wspólnej konferencji prasowej minister sprawiedliwości Gunnar Strömmer oraz szefowa policji Petra Lundh.

To oznacza, że w sumie aż 67 500 osób funkcjonuje w środowisku przestępczym - czy to jako bezpośredni uczestnicy, czy też osoby pozostające w jego kręgach. Ta grupa jest zbyt duża - podkreślała Lundh.

Szefowa szwedzkiej policji nie pozostawiła złudzeń: skala zjawiska wymaga zdecydowanych działań nie tylko ze strony organów ścigania.

Ta zagrażająca społeczeństwu przestępczość nie może być jedynie ścigana prawnie, musimy także zapobiegać tym przestępstwom na wcześniejszym etapie i przede wszystkim powstrzymać napływ dzieci i młodzieży gotowych podjąć się zadań związanych z przemocą - apelowała.

Policja wskazuje, że kluczowe jest zaangażowanie całego społeczeństwa - od przedszkoli, przez szkoły, aż po opiekę społeczną.

Dodajmy, że w 2024 roku policja szacowała, że w szwedzkich sieciach przestępczych działa 14 000 aktywnych członków, a 48 000 osób jest z nimi powiązanych.

Kim są członkowie gangów w Szwecji? Statystyki z raportu

Średni wiek aktywnego członka gangu wynosi 28 lat. Spośród nich aż 81 procent to wyłącznie obywatele szwedzcy, 8 procent posiada podwójne obywatelstwo, a 11 procent to wyłącznie obcokrajowcy. Zdecydowaną większość tej grupy stanowią mężczyźni - aż 94 procent. Kobiety stanowią zaledwie 6 procent wśród aktywnych członków.

Co ciekawe, liczba aktywnych członków gangów przestępczych poniżej 18. roku życia jest w tegorocznym raporcie mniejsza niż rok wcześniej. Jednak, jak tłumaczy Lundh, wynika to ze stosowanej metodyki badań. Metoda, której używamy, wymaga, aby przestępczość była trwała w czasie, co powoduje, że wiele młodych osób odpada, na przykład ci, którzy popełniają pojedyncze poważne przestępstwa - wyjaśniała na konferencji.

Minister sprawiedliwości: Sytuacja jest poważna

Minister Gunnar Strömmer nie ukrywał, że obraz sytuacji przedstawiony przez policję jest alarmujący. Widzimy, że liczba aktywnych członków gangów jest w tym roku w zasadzie taka sama jak w roku ubiegłym - podkreślał. Wiemy, że to, co robimy, ma znaczenie, widzimy, że nowe metody pracy i zasoby zaczynają przynosić efekty - mówił przy tym.

Rząd Szwecji planuje kontynuować działania uderzające w gangi na trzech głównych frontach: walka z poważną przemocą, zduszenie przestępczej ekonomii oraz przerwanie rekrutacji dzieci i młodzieży do struktur przestępczych. Będziemy także kontynuować działania przeciwko szefom gangów ukrywającym się w innych krajach - zapowiadał Strömmer.