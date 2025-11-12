Policjanci z Katowic zatrzymali kolejnych osiem osób, podejrzanych o udział w procederze wyłudzania odszkodowań komunikacyjnych. Śledczy ustalili, że zatrzymani celowo powodowali kolizje drogowe, by wyłudzić odszkodowania z polis ubezpieczeniowych. Łącznie w tym śledztwie zarzuty przedstawiono już 40 osobom.

Kolejne zatrzymania w sprawie gangu wyłudzającego odszkodowania komunikacyjne / Śląska policja / Shutterstock

Śląscy policjanci zatrzymali kolejnych 8 osób, które należały do gangu wyłudzającego odszkodowania komunikacyjne.

Łącznie w całej sprawie zarzuty postawiono już 40 podejrzanym, którzy mieli wyłudzić ponad 50 mln złotych.

Jak działał gang?

Podejrzani organizowali pozorne stłuczki i zgłaszali je jako rzeczywiste kolizje. Chodziło o wyłudzenie pieniędzy od firm ubezpieczeniowych.

Role były ściśle określone - od organizatorów i właścicieli samochodów, poprzez tych, którzy celowo doprowadzali do stłuczek, a kończąc na osobach, które brały na siebie odpowiedzialność za kolizje.

Zatrzymani to mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, Piekar Śląskich i Świerczyna w wieku od 25 do 36 lat. Usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustwa. Grozi im do 8 lat więzienia.