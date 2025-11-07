Dolnośląscy strażacy i policja od czwartkowego wieczora poszukują obiektu latającego, który według relacji świadków miał spaść w pobliżu Stróży niedaleko Wrocławia - informuje „Gazeta Wrocławska”. Obiekt zauważył kierowca przejeżdżający autostradą. Zaalarmował służby.

Na miejscu natychmiast pojawiły się liczne wozy straży pożarnej i radiowozy policji - informuje "Gazeta Wrocławska".

Jak pisze dziennik, początkowo akcja poszukiwawcza koncentrowała się na polach w rejonie wsi Stróża, przy autostradzie A4, w okolicach węzła Kąty Wrocławskie. Zgłoszenie pochodziło od kierowcy przejeżdżającego autostradą, który zauważył spadający z nieba obiekt. Według relacji świadka obiekt miał spaść na pola i się rozbić. Mężczyzna nie potrafił określić, czym dokładnie był.

Służby zabezpieczyły miejsce i przeszukiwały teren w poszukiwaniu śladów zdarzenia. Jak przekazała "Gazecie Wrocławskiej" Aleksandra Pieprzycka z dolnośląskiej policji, do godz. 7:00 w piątek nie natrafiono jednak na żadne ślady rozbitego obiektu. Poszukiwania trwają, a działania służb zostały przeniesione również w rejon Magnic (gmina Kobierzyce).

O poranku kolejne zgłoszenie

Dolnośląskie służby dostały też kolejne podobne zgłoszenie. W piątek rano policja w Kłodzku odebrała informację od mieszkańca powiatu kłodzkiego, który zauważył "płonący, spadający nieznany obiekt latający" między Bystrzycą Kłodzką a Boboszowem, tuż przy granicy z Czechami. Na miejsce skierowano patrol policji, który miał ustalić, czy doszło do rzeczywistego zdarzenia, czy też ktoś wykorzystał zamieszanie i postanowił zażartować.

Służby nie potwierdziły dotąd odnalezienia żadnego niezidentyfikowanego obiektu.