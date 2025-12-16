Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci 11-latki w Jeleniej Górze (woj. dolnośląskie). Ciało znajdowało się na skwerze 200 metrów od szkoły, w której uczyła się dziewczynka. Zabezpieczanie śladów trwało do późnych godzin wieczornych. Wstępne ustalenia wskazują na zabójstwo. Policja wytypowała już jedną osobę, która może mieć związek ze sprawą. To 12-latka - uczennica tej samej placówki. Wydział rodzinny sądu rejonowego w Jeleniej Górze zdecydował o jej zatrzymaniu.

Policja na miejscu, gdzie znaleziono zwłoki 12-letniej dziewczynki / Wojciech Kamiński / PAP

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci 11-letniej uczennicy w Jeleniej Górze na Zabobrzu (wcześniej policja informowała, że dziewczynka miała 12 lat).

Ciało dziewczynki znaleziono wczoraj około godziny 14:50 na skwerze przy ul. Wyspiańskiego, 200 metrów od szkoły.

Wstępne ustalenia wskazują na zabójstwo; policja wytypowała już jedną osobę związaną ze sprawą - to 12-letnia uczennica tej samej szkoły.

Według nieoficjalnych informacji, tragedia była skutkiem kłótni między uczennicami.

Dyrektor szkoły podkreślił, że zmarła była wzorową, wszechstronnie uzdolnioną i bardzo lubianą uczennicą; rodzice dziewczynki są pod opieką psychologa.

Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie śmierci 11-latki na jeleniogórskim Zabobrzu.

Wczoraj, ok. godz. 14:50 na skwerze na ul. Wyspiańskiego znaleziono ciało dziewczynki. To ok. 200 metrów od szkoły, w której uczyła się zmarła.

Nieoficjalnie: Kłótnia, która skończyła się śmiercią

Policja i prokuratura pracowały na miejscu do późnego wieczora. Wstępne ustalenia wskazują na zabójstwo. Policja wytypowała już jedną osobę, która może mieć związek ze sprawą. To 12-letnia uczennica tej samej placówki.

Wiadomo, że miejsce, w którym doszło do tragedii, jest często odwiedzane przez młodzież. Z nieoficjalnych relacji świadków wynika, że na skwerze doszło do fatalnej w skutkach kłótni - informuje dziennikarka RMF FM Martyna Czerwińska.

Policja zabezpieczyła nóż, który mógł być narzędziem zbrodni

Na porannej konferencji prasowej rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze prok. Ewa Węglarowicz-Makowska przekazała, że na ciele 11-latki były widoczne obrażenia, które powstały w wyniku zadania ich ostrym narzędziem. Policja zabezpieczyła nóż, który mógł być narzędziem zbrodni.

Prok. Węglarowicz-Makowska przekazała, że zatrzymana to 12-letnia uczennica tej samej szkoły. Nastolatki nie były koleżankami. Znały się jedynie z widzenia. Nie wiadomo, jaki był motyw zbrodni.

Dziś sprawą 12-latki zajmie się sąd rodzinny. Wcześniej wyraził zgodę na jej zatrzymanie.

Dziś ma zostać także przeprowadzona sekcja zwłok 11-latki.

12-latka była pogodną, otwartą uczennicą

Dyrektor szkoły podstawowej Paweł Domagała powiedział podczas zwołanego wieczorem sztabu kryzysowego, że zmarła dziewczynka była wzorową i wszechstronnie uzdolnioną uczennicą. Brała udział w zawodach sportowych, akcjach charytatywnych, konkursach, miała bardzo dobre wyniki w nauce. Jak podkreślił dyrektor, była także pogodna, otwarta i bardzo lubiana. Jej rodzice są już pod opieką psychologa.

Jesteśmy wszyscy wstrząśnięci, całe środowisko i naszym celem jest właściwe wsparcie przede wszystkim dzieci, w następnej kolejności zaopiekowanie się rodzicami - powiedział dziennikarce RMF FM.

Szef MSWiA: Z dużym prawdopodobieństwem doszło do morderstwa

Do tej tragedii odniósł się w Porannej rozmowie w RMF FM szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Sprawę bada policja i prokuratura. Z dużym prawdopodobieństwem doszło do morderstwa. Wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście jest to osoba, która bezpośrednio uczęszczała także do tej szkoły. Nie chcę spekulować, to będzie potwierdzać policja. Bardzo ciężko o tym mówić jako politykowi, jako ojcu, coś nie do pomyślenia - mówił minister.

Miasto zapewnia wsparcie psychologiczne

We wtorek 16 grudnia, w szkole podstawowej nr 10, w każdej klasie, na pierwszych lekcjach zaplanowano spotkania wychowawców przy wsparciu psychologów i pedagogów z terenu miasta, o czym poinformowano w oficjalnym komunikacie po spotkaniu sztabu kryzysowego.

Przewidziano także dyżury pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla nauczycieli i rodziców uczniów szkoły.

W innych jeleniogórskich szkołach również zaplanowano spotkania z psychologami i pedagogami dla uczniów. "W dniach 22-23 grudnia br., kiedy w szkołach rozpoczną się ferie świąteczne, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w swojej siedzibie w Jeleniej Górze przy ul. Wolności 259 uruchomi dyżury dla osób, które w związku z dzisiejszym wydarzeniem potrzebować będą wsparcia psychologicznego" - poinformowało miasto.