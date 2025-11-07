Portugalskie służby od kilku dni intensywnie poszukują 31-letniego turysty z Poznania, który zaginął w niedzielne popołudnie w północnej części Madery. Akcja ratunkowa została wznowiona w czwartek, gdy warunki atmosferyczne na wyspie uległy poprawie.

31-latek ostatni raz był widziany na szlaku prowadzącym z Levada dos Tornos w stronę Pico Ruivo (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

W akcję poszukiwawczą zaangażowanych jest pięć formacji portugalskich służb, w tym policja leśna, wykorzystujące m.in. drony.

Poszukiwania obejmują zarówno popularne szlaki, jak i trudno dostępne rejony górskie centralnej Madery.

Równolegle na Maderze trwają poszukiwania zaginionej obywatelki Niemiec.

Zaginiony Polak ostatni raz był widziany na szlaku prowadzącym z Levada dos Tornos w stronę Pico Ruivo, najwyższego szczytu Madery o wysokości 1862 metrów nad poziomem morza. Jak podaje portugalska policja, mężczyzna wędrował samotnie i od tego czasu nie ma z nim kontaktu.

W poszukiwania zaangażowanych jest pięć formacji portugalskich służb bezpieczeństwa, w tym specjalistyczna policja leśna. W akcji wykorzystuje się m.in. drony, które pomagają przeszukiwać trudno dostępne tereny górskie i gęste lasy w centralnej części wyspy.

Szeroka skala poszukiwań

Polskie służby dyplomatyczne pozostają w stałym kontakcie z lokalną policją. Konsul RP w Lizbonie, Rafał Budyta, podkreślił, że działania prowadzone są na szeroką skalę, obejmując zarówno popularne szlaki turystyczne, jak i mniej uczęszczane partie gór.

Według lokalnych mediów rodzina zaginionego Polaka zgromadziła środki na wsparcie poszukiwań przez wyspecjalizowaną ekipę, która ma na swoim koncie odnalezienie aż 35 osób podczas różnych akcji ratunkowych na terenie Portugalii.

Równolegle poszukiwana jest Niemka

To nie jedyne zaginięcie na Maderze w ostatnich dniach. Równolegle prowadzone są poszukiwania obywatelki Niemiec, która zaginęła w południowo-wschodniej części wyspy. Według informacji portugalskich mediów, w obu przypadkach akcje ratunkowe obejmują nie tylko popularne szlaki, ale także trudno dostępne, górskie rejony Madery.

Jak informuje portal Noticias ao Minuto, w ostatnich latach na Maderze dochodziło do wielu zaginięć młodych turystów, zwłaszcza podczas samotnych wędrówek po górskich szlakach.