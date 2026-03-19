Białoruś uwolniła 250 więźniów politycznych – poinformowała ambasada USA na Litwie. W zamian Stany Zjednoczone zgodziły się złagodzić sankcje na białoruski sektor finansowy oraz zakłady potasowe.

Uczestnicy konferencji prasowej Swietłany Cichanouskiej w Wilnie po uwolnieniu 52 więźniów politycznych we wrześniu 2025 roku. / Valdemar Doveiko / PAP

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

W ramach porozumienia wynegocjowanego przez Stany Zjednoczone Białoruś uwolniła w czwartek 250 więźniów politycznych. Jak poinformowała ambasada USA w Wilnie, 235 osób zwolniono w kraju, a 15 wysłano na Litwę.

W zamian za uwolnienie więźniów Waszyngton zgodził się na złagodzenie sankcji wobec białoruskiego sektora finansowego, w tym Biełinwestbanku. Administracja Donalda Trumpa zniosła także wszystkie pozostałe sankcje wobec firm potasowych: Biełaruśkalij, Białoruskiej Kompanii Potasowej i Agrorozkwitu. Białoruś jest wiodącym producentem soli potasu, kluczowego składnika nawozów. Krajowe złoża tego surowca należą do największych na świecie.

Porozumienie zawarto podczas spotkania wysłannika USA Johna Coale'a z prezydentem Białorusi Aleksandrem Łukaszenką w Mińsku.

Wizyta Coale’a w Mińsku była już jego kolejną wizytą u Aleksandra Łukaszanki w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Wcześniejsze okazały się wyjątkowo udane. We wrześniu i grudniu ubiegłego roku po wizycie Coale’a w Mińsku na wolność wyszło łącznie ponad 170 osób, w tym laureat Pokojowej Nagrody Nobla Ales Bialacki oraz znani opozycjoniści Maria Kalesnikawa i Wiktar Babaryka.

Rabkowa wśród uwolnionych

Jak podaje agencja Reutera, wśród uwolnionych przez białoruskie władze osób znalazła się Marfa Rabkowa, koordynatorka sieci wolontariuszy Centrum Praw Człowieka "Wiasna". Rabkowa przebywała w więzieniu od września 2020 roku. Została skazana na 14 lat i 9 miesięcy więzienia.

Według organizacji praw człowieka - w białoruskich więzieniach przebywa obecnie ponad 1100 więźniów politycznych.

Łukaszenka odwiedzi USA?

Wcześniej podano informacje, że możliwa jest wizyta Aleksandra Łukaszenki w USA . Amerykański wysłannik John Coale, po spotkaniu z Łukaszenką w Mińsku, potwierdził, że trwają prace nad organizacją wizyty białoruskiego przywódcy w Stanach Zjednoczonych.

Białoruś od lat pozostaje jednym z najbardziej izolowanych państw Europy. Rządy Alaksandra Łukaszenki, trwające nieprzerwanie od 1994 roku, wielokrotnie były krytykowane przez Zachód za łamanie praw człowieka i brutalne tłumienie opozycji. Sytuacja uległa dalszemu zaostrzeniu po 2022 roku, gdy Białoruś umożliwiła rosyjskim wojskom atak na Ukrainę ze swojego terytorium. W odpowiedzi Stany Zjednoczone zamknęły swoją ambasadę w Mińsku i nałożyły dotkliwe sankcje gospodarcze.