Jeden z najcenniejszych zabytków Dolnego Śląska - pałac w Bożkowie - popada w coraz większą ruinę. Mieszkańcy alarmują, że XVI-wieczny obiekt, niegdyś otwarty dla zwiedzających, dziś stoi pusty i niszczeje w zastraszającym tempie. Mimo interwencji konserwatora zabytków sytuacja się nie zmienia.

Pałac w Bożkowie od lat uchodził za jedną z największych atrakcji regionu. Jego historia sięga XVI wieku, a przez wieki zachwycał nie tylko mieszkańców, ale i turystów z całej Polski.

Niestety, od kilku lat obiekt jest zamknięty i coraz bardziej popada w ruinę. Zniszczone mury, odpadająca elewacja i niedawno zawalony fragment dachu to tylko niektóre z problemów, które można zaobserwować na miejscu.

Bezskuteczne działania konserwatora

Konserwator zabytków od dłuższego czasu nakazuje przeprowadzenie niezbędnych remontów, nakłada grzywny i zawiadamia prokuraturę.

Niestety, wszystkie te działania okazują się nieskuteczne.

Obecna właścicielka, która odkupiła pałac od swojego męża – poprzedniego właściciela skazanego przez sąd – ignoruje wszelkie nakazy i nie podejmuje żadnych prac zabezpieczających.

Mieszkańcy i sołtys alarmują

Mieszkańcy Bożkowa nie kryją rozgoryczenia. Z niepokojem obserwują, jak ich lokalna perełka architektury zamienia się w ruinę.

Sołtys Bożkowa, Tomasz Pietrzyk, też nie ukrywa obaw o przyszłość zabytku. Ten pałac powoli staje się ruiną, boimy się, że w bardzo niedalekiej przyszłości ten pałac stanie się jedną wielką lawiną gruzu – mówi reporterce RMF FM Martynie Czerwińskiej sołtys.

Sytuacja pałacu w Bożkowie pokazuje, jak nieskuteczne może być prawo wobec nieodpowiedzialnych właścicieli zabytków.

Mimo wyroków sądowych i interwencji służb, obiekt nadal niszczeje. Mieszkańcy apelują o pilną interwencję, zanim zabytek bezpowrotnie zniknie z krajobrazu Dolnego Śląska.

