Dziewięciu młodych turystów z USA i Kanady zostało zatrzymanych po tym, jak bezprawnie weszli na teren byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Mężczyźni zostali ujęci przez strażników muzealnych, a następnie przekazani policji. Sprawcy przyznali się do winy i dobrowolnie poddali karze.

/ Małopolska Policja /

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl.

Do incydentu doszło w poniedziałek, 20 kwietnia, tuż po godzinie 15.

Strażnicy Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau zauważyli grupę dziewięciu młodych mężczyzn, którzy - mimo braku biletów wstępu - odsunęli siatkę i weszli na teren byłego obozu koncentracyjnego.

Jak wynika z relacji służb muzealnych, turyści zostali wcześniej poinformowani, że nie mogą wejść na teren muzeum bez ważnych biletów.

Interwencja służb i zarzuty

Na miejsce natychmiast wezwano policję. Funkcjonariusze przejęli mężczyzn i przewieźli ich do komendy w Oświęcimiu.

Zatrzymani to obywatele USA i Kanady narodowości żydowskiej w wieku 18 i 19 lat.

Policja postawiła im zarzuty bezprawnego wtargnięcia na teren byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.

Podejrzani przyznali się do winy i zgodzili się na dobrowolne poddanie się karze.

Ustalona z prokuraturą kwota grzywny dla każdego ze sprawców to 3 tysiące złotych. Dodatkowo muszą zapłacić po 1000 złotych nawiązki na rzecz muzeum.