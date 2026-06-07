Nowe badania sugerują, że codzienne wykonywanie około 8 500 kroków może być kluczowe dla osób, które chcą utrzymać wagę po odchudzaniu. Analiza przeprowadzona przez Europejskie Stowarzyszenie Badań nad Otyłością wskazuje, że taki poziom aktywności fizycznej pomaga zapobiegać ponownemu przybieraniu na wadze.

Eksperci podają liczbę kroków, która pomaga utrzymać wagę po odchudzaniu / Shutterstock

Osoby odchudzające się powinny wykonywać około 8 500 kroków dziennie, by utrzymać wagę.

Badanie objęło analizę prawie 4 000 pacjentów uczestniczących w różnych programach odchudzających.

Utrzymanie aktywności fizycznej na tym poziomie może zapobiegać efektowi jo-jo i wspierać długoterminowe rezultaty odchudzania.

8 500 kroków dziennie - skuteczna strategia na utrzymanie wagi

Według najnowszych badań przeprowadzonych przez Europejskie Stowarzyszenie Badań nad Otyłością, osoby, które chcą utrzymać efekty odchudzania, powinny codziennie wykonywać około 8 500 kroków. Analiza objęła prawie 4 000 pacjentów uczestniczących w różnych programach modyfikacji stylu życia, w tym w dietach oraz zaleceniach dotyczących zwiększenia aktywności fizycznej.

Wyniki badań: Aktywność fizyczna a utrata wagi

W badaniu porównano dwie grupy: pierwsza liczyła 1 987 osób, które oprócz diety zwiększały liczbę kroków i monitorowały swoją aktywność, druga obejmowała 1 771 osób, które stosowały tylko dietę lub nie podejmowały żadnych działań. Osoby z pierwszej grupy zwiększyły średnią liczbę kroków do 8 454 dziennie i straciły średnio 4,39 proc. masy ciała, co odpowiada około 4 kilogramom.

Utrzymanie aktywności kluczowe dla zapobiegania efektowi jo-jo

Eksperci podkreślają, że osoby odchudzające się powinny być zachęcane do zwiększania liczby kroków do około 8 500 dziennie zarówno w trakcie odchudzania, jak i w fazie utrzymania wagi. Takie podejście może znacząco zmniejszyć ryzyko ponownego przybierania na wadze, które według statystyk dotyczy aż 80 proc. osób z nadwagą lub otyłością w ciągu trzech do pięciu lat od zakończenia diety.

Otyłość - rosnący problem na świecie

Autorzy badania zwracają uwagę, że otyłość i nadwaga są coraz większym problemem na świecie. Według prognoz, do 2035 roku odsetek osób z otyłością może osiągnąć 30 proc.. Otyłość wiąże się z licznymi powikłaniami zdrowotnymi i psychologicznymi, a także zwiększa ryzyko poważnych infekcji. Badania pokazują, że osoby z otyłością są o 70 proc. bardziej narażone na ciężkie infekcje, a nawet co dziesiąty zgon z powodu chorób zakaźnych na świecie może mieć związek z otyłością.

Międzynarodowe cele w walce z otyłością

Światowa Organizacja Zdrowia wyznaczyła cel zatrzymania wzrostu otyłości dorosłych na poziomie z 2010 roku do 2025 roku, jednak żaden kraj europejski nie osiągnął tego założenia. Od 1975 roku wskaźniki otyłości wzrosły w Europie o 138 proc.. Nowe cele na lata 2022-2030 zakładają 30-procentowy spadek średniego BMI oraz działania mające zapobiegać otyłości u dzieci.

źródło: euronews.com