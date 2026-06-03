​We Wrocławiu po godz. 16 wylądował specjalny samolot rządowy, którym z Pekinu do Polski przetransportowano 24-letnią Klaudię Uciechowską z Wałbrzycha. Młoda kobieta przez miesiąc przebywała w ciężkim stanie w jednym z pekińskich szpitali. "Czekamy na polepszenie jej stanu zdrowia" - powiedziała RMF FM mama Klaudii.

Klaudia Uciechowska, fot. zrzutka.pl / Maciej Kulczyński / PAP

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Rządowy Boeing 737 leciał do Polski przez blisko 12 godzin. Po przylocie 24-latka trafiła do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, gdzie kontynuowane będzie jej leczenie.

Klaudia Uciechowska studiowała w Pekinie. Od 15 kwietnia była hospitalizowana na oddziale intensywnej terapii i pozostaje w śpiączce farmakologicznej. Jak informowała jej matka, stan zdrowia córki gwałtownie się pogorszył po operacji; wystąpiły bardzo poważne powikłania.

Według przekazanych informacji lekarze zdiagnozowali u kobiety m.in. ostre zapalenie otrzewnej, zapalenie płuc, zapalenie mózgu, perforację dwunastnicy, ropień w okolicy wątroby oraz guz jajnika - potworniaka.

We wtorek 2 czerwca organizatorzy akcji "Armia Klaudii" poinformowali, że kobieta "została odłączona od respiratora i oddycha sama". Jednocześnie podkreślono, że stan młodej Polki nadal pozostaje bardzo poważny.

"Bądźcie dalej z nami, myślami, sercem i duszą" - zaapelowali organizatorzy "Armii Klaudii".

Kosiniak-Kamysz: Ta pomoc to nasz obowiązek

W organizację transportu medycznego zaangażowały się polskie służby i instytucje państwowe. Kilka dni temu wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał, że sprowadzenie młodej Polki do kraju jest obowiązkiem państwa.

"Ta pomoc to nasz obowiązek. Dziękuję wszystkim, którzy przez ostatnie dni pracowali nad potrzebnymi zgodami oraz współpracowali z chińskimi lekarzami. Trzymajcie kciuki, aby wszystko się udało! Klaudia, czekamy na Ciebie!" - napisał szef MON.

Przylot do Polski otwiera kolejny etap walki o zdrowie 24-latki. Teraz opiekę nad nią przejmą lekarze we Wrocławiu.

Mama Klaudii: Najtrudniejsze dopiero przed nami

Mama Klaudii w rozmowie z reporterką RMF FM Martyną Czerwińską podkreśla, że moment powrotu córki do kraju jest ogromną ulgą, choć sytuacja wciąż pozostaje bardzo trudna.

Czekamy na polepszenie jej stanu zdrowia. Komunikacja w Chinach była bardzo trudna. Lekarze mówili tylko po chińsku. Bardzo pomagał konsul, który tłumaczył całą sytuację - relacjonuje.

Nie ma wątpliwości, że bez wsparcia MON rodzina musiałaby organizować prywatny, bardzo kosztowny transport medyczny. Te pieniądze będzie można teraz przeznaczyć na leczenie Klaudii, które na pewno będzie długie i kosztowne - dodaje.

Pierwszy kontakt z córką po przylocie ocenia jako niezwykle trudne przeżycie.

W końcu mogłam ją zobaczyć i coś do niej powiedzieć. To bardzo trudne, bo jeszcze niedawno była uśmiechnięta. Ale to, że jest w Polsce, daje nadzieję - mówi RMF FM.

Klaudia trafiła na Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, gdzie lekarze dopiero ją diagnozują. Ani chińscy, ani polscy lekarze jeszcze nie mówią o rokowaniach - zaznacza mama 24-latki.

Rodzina wciąż czeka również na pełną dokumentację medyczną z Chin, która jest przekazywana etapami i wymaga tłumaczenia.

Jak długo Klaudia pozostanie w szpitalu we Wrocław - wszystko zależy od decyzji lekarzy i przebiegu leczenia.

Myśmy zrobili wszystko, żeby była w Polsce. Teraz ona musi walczyć - podsumowuje.