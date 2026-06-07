W nocy z soboty na niedzielę Rosja zaatakowała Zaporoże. W wyniku ostrzału jedna z dzielnic miasta jest częściowo pozbawiona prądu. Na miejscu wybuchł również pożar.
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O sytuacji poinformował szef Zaporoskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Iwan Fiodorow w mediach społecznościowych.
"W wyniku ataku wroga jedna z dzielnic Zaporoża została częściowo pozbawiona prądu. Pracownicy energetyki już pracują nad przywróceniem zasilania odbiorcom" - przekazał.
Rosja atakowała region przez całą noc dronami, bombami lotniczymi KAB oraz bronią batalistyczną.
Niedługo później szef władz obwodowych poinformował o kolejnym uderzeniu na miasto.
"Wybuchł pożar. Na miejsce wysłano służby ratunkowe" - dodał.
Na razie nie przekazano informacji o osobach poszkodowanych ani o skali zniszczeń.