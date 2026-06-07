​Policja w Toledo w stanie Ohio (USA) poszukuje sprawców strzelaniny, do której doszło podczas festiwalu Old West End. Rannych zostało co najmniej 12 osób, w tym dwie ciężko - informuje CNN.

Strzelanina na festiwalu w Ohio, fot. zdjęcie poglądowe / Shutterstock

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Do zdarzenia doszło w sobotni wieczór w pobliżu festiwalu organizowanego w historycznej dzielnicy miasta. Jak poinformował zastępca szefa policji w Toledo Joe Heffernan, śledczy przypuszczają, że w strzelaninie brało udział dwóch napastników, którzy najprawdopodobniej strzelali do siebie nawzajem. Żaden z podejrzanych nie został dotąd zatrzymany.

Policja przekazała, że ofiary mają od 14 do 61 lat. Funkcjonariusze apelują do mieszkańców o pomoc i proszą szczególnie młodych świadków o przekazywanie informacji.

Jeśli otrzymamy pomoc od społeczności, mamy nadzieję, że sprawców uda się zatrzymać szybciej - powiedział porucznik policji Dan Gerken. Dodał, że "są tam dzieciaki, które prawdopodobnie wiedzą więcej niż my wszyscy stojący tutaj".

Nagrania pokazywane przez amerykańskie media dokumentują moment wybuchu paniki. Po serii strzałów uczestnicy festiwalu zaczęli uciekać między food truckami i zaparkowanymi wózkami golfowymi, szukając schronienia.

Strzelanina na festiwalu w Ohio. "Letnie festiwale powinny być bezpieczną przestrzenią"

Burmistrz Toledo Wade Kapszukiewicz powiedział w rozmowie z lokalną stacją WTOL, że wszystkie postrzelone osoby powinny przeżyć. Podkreślił jednocześnie, że tragedia wpisuje się w serię podobnych zdarzeń w Stanach Zjednoczonych.

To, co wydarzyło się dziś podczas festiwalu Old West End, niestety wydarzyło się już w wielu amerykańskich miastach. Nigdy nie powinniśmy jednak uznawać tego za normę - oświadczył burmistrz.

Głos zabrał również gubernator Ohio Mike DeWine. "Letnie festiwale powinny być bezpieczną przestrzenią, w której rodziny mogą spędzać razem czas bez obawy przed przemocą" - napisał w serwisie X.

Śledczy zabezpieczają nagrania z monitoringu i telefony komórkowe świadków. Dyrektor ds. bezpieczeństwa miasta George Kral zaapelował do mieszkańców o przekazywanie wszystkich materiałów mogących pomóc w identyfikacji sprawców.

Festiwal Old West End to coroczne wydarzenie organizowane w jednej z największych w USA dzielnic z zabudową wiktoriańską. W programie tegorocznej edycji znalazły się koncerty na żywo, parada oraz strefa gastronomiczna.