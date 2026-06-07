Europa może pochwalić się jednymi z najdłuższych i najbardziej spektakularnych mostów wiszących dla pieszych na świecie. Te imponujące konstrukcje nie tylko łączą doliny i szczyty, ale także zapewniają niezapomniane widoki i dreszczyk emocji. W ostatnich latach to właśnie Niemcy, Czechy i Węgry ustanowiły nowe rekordy w tej dziedzinie.

Sky Bridge 721 / Shutterstock

Najdłuższy pieszy most wiszący na świecie znajduje się na Węgrzech - Zemplén723, otwarty w 2024 roku.

W Europie znajdują się także inne rekordowe mosty, m.in. Sky Bridge 721 w Czechach oraz Skywalk Willingen w Niemczech.

Mosty te przyciągają turystów nie tylko długością, ale również spektakularnymi widokami i unikalnymi konstrukcjami.

Najdłuższe piesze mosty wiszące w Europie

W Niemczech znajduje się kilka wyjątkowych mostów wiszących dla pieszych, które przyciągają miłośników przygód z całego świata. Skywalk Willingen w Hesji, otwarty w 2023 roku, ma aż 665 metrów długości i wznosi się na wysokość około 100 metrów nad doliną Stryck. Konstrukcja z ażurową podłogą i wąskim przejściem sprawia, że spacer po nim to prawdziwe wyzwanie dla osób z lękiem wysokości. Skywalk Willingen to obecnie trzeci najdłuższy pieszy most wiszący na świecie.

Drugim najdłuższym mostem tego typu w Niemczech jest Highwalk, rozciągający się na 617 metrów nad doliną Kottenbach w pobliżu Rotenburga an der Fulda. Zbudowany w 2024 roku, wznosi się na wysokość 58-60 metrów i oferuje rozległe widoki na górzyste krajobrazy północnej Hesji.

Na trzecim miejscu w Niemczech znajduje się Titan RT w górach Harz. Most ten ma 483 metry długości i przecina dolinę Rappbode. Po otwarciu w 2017 roku był najdłuższym mostem wiszącym dla pieszych na świecie.

Sky Bridge 721 - czeski rekordzista

Najdłuższy pieszy most wiszący w Europie, a drugi na świecie, znajduje się w Czechach. Sky Bridge 721 w regionie wypoczynkowym Dolní Morava został otwarty w maju 2022 roku. Jak sama nazwa wskazuje, most ma 721 metrów długości i wznosi się do 95 metrów nad doliną, łącząc grzbiety Slamník i Chlum w Górach Śnieżnika. Konstrukcja wykonana jest ze stali, z licznymi linami stabilizującymi, a jej masa to około 400 ton. Przejście przez most możliwe jest tylko w jednym kierunku, a powrót prowadzi ścieżką przyrodniczą o długości dwóch kilometrów. Sky Bridge 721 przyciąga turystów szukających mocnych wrażeń oraz miłośników przyrody, oferując niezwykłe widoki na okoliczne góry i doliny.

Zemplén723 - światowy rekord na Węgrzech

Obecnie najdłuższy pieszy most wiszący na świecie to Zemplén723 - Most Narodowej Jedności na Węgrzech. Znajduje się w miejscowości Sátoraljaújhely, niedaleko granicy ze Słowacją, i został otwarty 4 czerwca 2024 roku. Most rozciąga się na 723 metry nad doliną Májuskút w górach Zemplén, łącząc dwa wzgórza parku rozrywki. W 2025 roku został oficjalnie wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako najdłuższy tradycyjny pieszy most wiszący na świecie.

Konstrukcja waży niemal 500 ton, a do jej budowy wykorzystano ponad 24 kilometry lin stalowych i około 12 tysięcy śrub. Pomimo imponującej długości, szerokość przejścia to zaledwie 1,2 metra, co potęguje wrażenia podczas spaceru. W środkowej części mostu znajduje się fragment z przeszkloną podłogą, umożliwiający spojrzenie w głąb doliny. Most ma także wymiar symboliczny - jego nazwa i data otwarcia nawiązują do węgierskiego Dnia Narodowej Jedności.

Mosty wiszące w Azji - inspiracja, ale nie rekord

Choć Azja słynie z imponujących mostów wiszących, takich jak Baglung Parbat Footbridge w Nepalu (567 metrów długości) czy słynny Zhangjiajie Glass Bridge w Chinach, to właśnie Europa w ostatnich latach przejęła palmę pierwszeństwa w tej dziedzinie. Europejskie mosty nie tylko dorównują azjatyckim pod względem długości, ale także oferują niezapomniane wrażenia i widoki, które przyciągają turystów z całego świata.

źródło: euronews.com