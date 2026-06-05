Na 3 lata może trafić do więzienia mężczyzna, który zranił dwie osoby nożem przy ulicy Powstańców Śląskich we Wrocławiu. 42-latek usłyszał już zarzut. Prokurator chce, by został tymczasowo aresztowany.

Policjant z zatrzymanym mężczyzną / Policja

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Atak nożem miał miejsce w środę po południu przy ulicy Powstańców Śląskich we Wrocławiu. Dwie zranione osoby trafiły do szpitala. Policja informuje, że ich życie nie jest zagrożone.

Po ataku napastnik uciekł. Został zatrzymany tego samego dnia wieczorem, na terenie ogródków działkowych.

42-latek odpowie za narażenie dwóch osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Może trafić do więzienia na 3 lata.



Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie mężczyzny.

Policja nie ujawnia, czy napastnik znał swoje ofiary i jakie mogły być motywy jego działania.