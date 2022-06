Blisko 1200 miejsc przygotowano dla dzieci we wrocławskich przedszkolach w rekrutacji uzupełniającej. Nabór startuje 13 czerwca i potrwa do 15 czerwca. Sprawdź kto może wziąć w niej udział i na jakich zasadach.

/ Shutterstock

W rekrutacji przedszkolnej na rok 2022/2023 przygotowanych zostało ponad 6,1 tys. miejsc w 157 wrocławskich placówkach publicznych. Po pierwszym etapie rekrutacji zostało blisko 1200 wolnych miejsc.

W II etapie mogą wziąć udział dzieci, które nie zostały przyjęte do wymarzonego przedszkola i których rodzice nie chcieli skorzystać ze wskazanego przez Urząd przedszkola (w I etapie), a także te które nie brały udziału w I etapie.

Urzędnicy przypominają, że w drugim etapie wszystko przebiega tak samo jak w pierwszym. Ważne jest to, by rodzic posiadał aktywny profil zaufany. W innym wypadku nie wprowadzi on wniosku w systemie rekrutacyjnym i będzie musiał złożyć go osobiście w placówce, co też jest możliwe.

Jak to działa?

W rekrutacji uzupełniającej rodzice muszą wskazać trzy placówki, oczywiście spośród tych, które posiadają wolne miejsca.

I tu również podając jako pierwszą placówkę to przedszkole, do którego chcemy dostać się najbardziej – wyjaśnia Marcin Miedziński, zastępca dyrektora w Wydziale Przedszkoli i Szkół Podstawowych Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Składanie wniosków, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów, rozpocznie się 13 czerwca o godz. 8.00 i potrwa do 15 czerwca, do godz. 15.00.

W tym roku rekrutacja do przedszkoli prowadzona jest w pełni elektronicznie. Nowym kryterium jest także posiadanie aktywnego statusu podatnika w programie Nasz Wrocław, który zastąpił dotychczasowe oświadczenie rodzica o rozliczeniu PIT we Wrocławiu za rok poprzedzający rekrutację.

Ostateczne wyniki, z listą dzieci przyjętych i nieprzyjętych do placówki, ogłoszone zostaną 29 czerwca (o godz. 14.00).