Elon Musk, właściciel Tesli i SpaceX, ponownie znalazł się w gronie miliarderów po krótkim okresie bycia pierwszym w historii bilionerem. Jego majątek gwałtownie zmalał po globalnym spadku wartości akcji technologicznych – informuje Bloomberg.

Elon Musk traci status bilionera / ROBIN LEGRAND/AFP/East News / East News

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Według danych Bloomberg Billionaires Index, Elon Musk 12 czerwca 2026 roku jako pierwszy człowiek w historii przekroczył majątek 1,1 biliona dolarów.

Na rekordowy wynik wpłynęły przede wszystkim sukcesy giełdowe SpaceX oraz Tesli, których Musk jest właścicielem i głównym udziałowcem.

Wzrost wartości akcji SpaceX po udanym debiucie giełdowym oraz kolejne rekordy Tesli na Wall Street sprawiły, że majątek Muska w krótkim czasie powiększył się o kilkaset miliardów dolarów. Eksperci podkreślają, że to właśnie innowacyjne projekty kosmiczne i elektromobilność są obecnie głównymi motorami napędzającymi fortunę przedsiębiorcy.

Po debiucie giełdowym SpaceX, amerykański "Newsweek" wyliczył, że wartość majątku Muska jest zbliżona do rocznego PKB Szwajcarii.

Elon Musk wyprzedził w rankingu najbogatszych ludzi świata takich potentatów jak Bernard Arnault, Jeff Bezos czy Bill Gates.

Co więcej, jak wylicza "The New York Times", majątek Muska stanowi aż 3 procent PKB Stanów Zjednoczonych i jest pięć milionów razy większy niż średni majątek amerykańskiej rodziny.

Dla porównania, John D. Rockefeller, jeden z najbogatszych Amerykanów w historii, posiadał fortunę równą 1,5 proc. PKB USA - majątek Muska jest więc ponad dwukrotnie większy.

Laureat Nagrody Nobla z ekonomii, prof. Paul Krugman, zwraca uwagę, że nigdy wcześniej amerykańscy miliarderzy nie mieli tak dużych pieniędzy i wpływów. Według analizy "New York Timesa", miliarderzy sfinansowali aż 19 proc. kampanii politycznych przed wyborami w 2024 roku. Ich fortuny pozwalają także na przejmowanie i kontrolowanie mediów, co - zdaniem Krugmana - stanowi zagrożenie dla demokracji.

Spadek wartości akcji i utrata statusu bilionera

W ciągu ostatniego tygodnia akcje SpaceX straciły jednak ponad 30 proc. wartości, spadły także notowania Tesli.

W efekcie majątek Muska zmniejszył się o około 118 miliardów dolarów i obecnie wynosi "zaledwie" około 957 miliardów dolarów. To wciąż ponad trzykrotnie więcej niż majątek współzałożyciela Google, Larry’ego Page’a, który obecnie szacowany jest na 297 miliardów dolarów.