Szczawno-Zdrój to jedno z najbardziej urokliwych uzdrowisk w Polsce. Słynie z malowniczych parków, zabytkowej architektury, bogatej historii oraz leczniczych wód mineralnych. Dziś miejscowość inwestuje w nowe źródła i rozbudowę infrastruktury. Właśnie rusza odwiert.

Szczawno-Zdrój - uzdrowiskowa wizytówka Dolnego Śląska

Szczawno-Zdrój to jedno z najbardziej znanych polskich uzdrowisk, położone w sercu województwa dolnośląskiego, zaledwie kilka kilometrów od Wałbrzycha. Miejscowość słynie z leczniczych wód mineralnych, zabytkowej architektury i przepięknych parków, które od ponad dwóch stuleci przyciągają zarówno kuracjuszy, jak i miłośników kultury oraz przyrody.

Położenie wśród lasów i wzgórz Gór Wałbrzyskich oraz bliskość szczytu Chełmiec sprawiają, że okoliczne tereny zachęcają do spacerów i aktywnego wypoczynku.

Historia Szczawna-Zdroju sięga XVI wieku, kiedy to po raz pierwszy opisano i potwierdzono lecznicze właściwości miejscowych wód mineralnych. Już w 1815 roku powstało tu pierwsze sanatorium, a kilka lat później wybudowano słynną Pijalnię Wód Mineralnych. W XIX wieku miejscowość przeżywała dynamiczny rozwój - powstały wtedy rozległe parki w stylu angielskim, a butelkowane wody mineralne zyskały światową sławę, trafiając nawet do Chin.

W uzdrowisku bywali przedstawiciele europejskich elit, artyści, pisarze i naukowcy - wśród nich Henryk Wieniawski, Iwan Turgieniew czy Winston Churchill.

Szczawno-Zdrój odgrywało także kluczową rolę w leczeniu chorób zawodowych, m.in. pylicy górniczej, a nowoczesny zakład przyrodoleczniczy przez lata należał do najważniejszych w kraju.

Po II wojnie światowej miejscowość uzyskała prawa miejskie, a wiele historycznych pensjonatów i hoteli przekształcono w sanatoria oraz domy wypoczynkowe. W latach 70. XX wieku powstała tu pierwsza w Polsce ścieżka zdrowia, a pod koniec XX wieku rozpoczęto szeroko zakrojoną rewaloryzację parków, przywracając im dawny blask.

Atrakcje i zabytki Szczawna-Zdroju

Szczawno-Zdrój zachwyca gości niepowtarzalnym krajobrazem i bogactwem zieleni. Park Zdrojowy oraz Park Szwedzki należą do najpiękniejszych w Polsce - to tu można podziwiać rzadkie gatunki drzew i krzewów, spacerować wśród kwiatowych kobierców, a także wspiąć się na Wieżę Anny z 1818 roku, skąd rozciąga się widok na całe uzdrowisko.

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów jest kompleks Hali Spacerowej i Pijalni Wód Mineralnych z końca XIX wieku. W zabytkowych wnętrzach można skosztować leczniczych wód z ujęć "Mieszko", "Dąbrówka", "Młynarz" i "Marta". W historycznych budynkach uzdrowiska odbywają się koncerty, spektakle i festiwale - w tym prestiżowy Międzynarodowy Festiwal Henryka Wieniawskiego, upamiętniający słynne koncerty skrzypka właśnie w Szczawnie.

Wśród innych ważnych zabytków warto wymienić Teatr Zdrojowy z neorokokową salą widowiskową, dawny Kursal, Dom Zdrojowy (dawny Grand Hotel), a także dworek Marii, w którym zatrzymywali się rosyjscy pisarze. Szczawno-Zdrój przez lata gościło koronowane głowy i wybitne postacie świata kultury i nauki.



Wody mineralne - naturalne bogactwo Szczawna

Współczesne Szczawno-Zdrój nie tylko pielęgnuje bogatą historię, ale także inwestuje w przyszłość. Spółka Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. rozpoczęła właśnie odwiert nowego źródła wód mineralnych - przedsięwzięcie to ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju uzdrowiska. Dzięki nowemu ujęciu możliwe będzie nawet dziewięciokrotne zwiększenie zdolności produkcyjnych, co pozwoli na rozszerzenie oferty butelkowanych wód mineralnych i leczniczych.

Równolegle trwają przygotowania do rozbudowy i modernizacji Rozlewni Wód Mineralnych, na co już przeznaczono 5 mln zł dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Szczawno-Zdrój słynie z czterech głównych źródeł wód mineralnych: "Dąbrówka", "Marta", "Mieszko" i "Młynarz". Woda "Anka", oparta na tych źródłach, to wysokozmineralizowana szczawa alkaliczna, bogata w wodorowęglany, sód, wapń i magnez. Doskonale wspomaga procesy trawienne, orzeźwia i gasi pragnienie, będąc cenionym produktem zarówno wśród kuracjuszy, jak i mieszkańców regionu.

Kultura, tradycja i aktywność przez cały rok

Szczawno-Zdrój to nie tylko miejsce leczenia i wypoczynku, ale także centrum życia kulturalnego. Oprócz międzynarodowego festiwalu muzycznego im. Henryka Wieniawskiego, organizowane są tu liczne wydarzenia, takie jak Dni Szczawna-Zdroju, zawody sportowe, spotkania z folklorem i koncerty plenerowe. Bliskość szczytu Chełmiec z kamienną wieżą widokową i monumentalnym krzyżem to dodatkowa atrakcja dla miłośników aktywnego wypoczynku.