Już od 27 czerwca 2026 roku podróżni z południa Polski będą mogli dojechać nowoczesnym Pendolino bezpośrednio do Ustki – jednego z najpopularniejszych polskich uzdrowisk nad morzem. PKP Intercity wydłuża trasę swojego flagowego pociągu, zapewniając szybką i komfortową podróż nad Bałtyk.

Pendolino do Ustki – nowe szybkie połączenie PKP Intercity na lato 2026 / Shutterstock

Pendolino po raz pierwszy dojeżdża do Ustki - od 27 czerwca do 31 sierpnia 2026 będzie kursować trasa Bielsko-Biała - Gdynia - Ustka.

Nowe połączenie eliminuje konieczność przesiadek w Słupsku i zatrzymuje się w kluczowych miastach, m.in. Katowicach, Warszawie i Trójmieście.

Ustka to urokliwe nadmorskie miasto z czystymi plażami, latarnią morską, bunkrami Blüchera i unikalnym Muzeum Chleba - idealne na letni wypoczynek.

Więcej najnowszych i najważniejszych informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Wakacje 2026 roku przyniosą długo oczekiwaną nowość dla wszystkich miłośników podróży koleją. Od 27 czerwca do 31 sierpnia najnowocześniejszy pociąg PKP Intercity - Pendolino (EIP) - będzie kursować na trasie Bielsko-Biała - Gdynia - Ustka. Decyzja o wydłużeniu trasy została podjęta z myślą o wygodzie i czasie podróżnych, którzy pragną spędzić letni wypoczynek nad Bałtykiem bez konieczności przesiadek.

Dotychczas Pendolino umożliwiało szybki dojazd do Trójmiasta, Kołobrzegu czy Świnoujścia. Teraz do listy dołącza Ustka w woj. Pomorskim - znane i cenione uzdrowisko, które co roku przyciąga tysiące turystów z całej Polski.

Pendolino do Ustki - szybciej i wygodniej do nadmorskiego kurortu

Pendolino na trasie do Ustki zatrzyma się w najważniejszych miastach Polski - Katowicach, Warszawie i Trójmieście. Dla pasażerów oznacza to nie tylko szybszą podróż, ale także brak konieczności przesiadki w Słupsku, co dotychczas było obowiązkowe dla osób wybierających się do tego kurortu.

Bilety na przejazd drugą klasą na odcinku Gdańsk - Ustka będą dostępne już od 29 zł, a na trasie Warszawa - Ustka od 59 zł. Sprzedaż rozpocznie się 15 maja, a najtańsze bilety mogą znikać w błyskawicznym tempie. Pociąg będzie przyjeżdżał do Ustki około godziny 20:30, a wyjazd w stronę południa planowany jest na 7:30 rano. Najkrótszy przejazd między Warszawą a Ustką potrwa około 5 godzin.

Podróż Pendolino to nie tylko szybkość, ale także wyjątkowy komfort. W obu klasach pasażerowie mogą liczyć na regulowane fotele, rozkładane stoliki, indywidualne oświetlenie oraz gniazdko elektryczne przy każdym miejscu. Osoby o ograniczonej mobilności skorzystają z windy zamontowanej przy wejściu do trzeciego członu, a w środkowej części składu czeka wagon restauracyjny WARS z szeroką ofertą dań i napojów.

Ustka - perła polskich uzdrowisk

Ustka to portowe miasto liczące ponad 16 tysięcy mieszkańców, które zachwyca czystymi plażami i wyjątkowym mikroklimatem. Słynie z bogatych złóż leczniczej solanki i torfu, a także z licznych uzdrowisk i sanatoriów. Morskie powietrze, nasycone jodem i aromatem sosnowych lasów, wspiera leczenie wielu schorzeń, w tym chorób dróg oddechowych, serca, nadczynności tarczycy czy alergii.

Na turystów czekają dwa strzeżone kąpieliska: Ustka Wschód i Ustka Zachód, które spełniają europejskie normy czystości wody. Plaża to jednak nie jedyna atrakcja tego miasta.

Atrakcje Ustki - historia i nowoczesność

Odwiedzając Ustkę, warto zobaczyć zabytkową latarnię morską z końca XIX wieku / Shutterstock

Symbolem Ustki jest latarnia morska z końca XIX wieku, z charakterystyczną ośmiokątną wieżą z czerwonej cegły. Jej światło widoczne jest z odległości 30 kilometrów. Miłośnicy spacerów mogą wybrać się na promenadę z 1875 roku, po której według legend przechadzał się sam Otto von Bismarck.

Port w Ustce to miejsce, skąd wyruszają statki wycieczkowe na Bornholm i kutry wędkarskie na pełnomorskie połowy. Warto odwiedzić także stare miasto, gdzie zachowały się fragmenty dawnej osady rybackiej, a także tzw. czerwoną szopę - dawną bazę ratowników morskich z 1867 roku, zbudowaną po licznych katastrofach morskich.

Jedną z najciekawszych atrakcji są Bunkry Blüchera - kompleks fortyfikacji z lat 30. XX wieku, przekształcony w interaktywną ekspozycję z mundurami, bronią, efektami multimedialnymi i filmami 3D. Ustka może pochwalić się także pierwszym w Polsce Muzeum Chleba - na poddaszu starej piekarni można zobaczyć zabytkowe urządzenia piekarnicze, automat do sprzedaży cukierków sprzed wojny czy jedną z pierwszych lodówek.

Ustka zaprasza na letni wypoczynek

Ustka, która prawa miejskie uzyskała dopiero w 1935 roku, to dziś prężnie rozwijający się kurort. Dzięki nowemu połączeniu Pendolino, miasto będzie jeszcze łatwiej dostępne dla turystów z południa i centrum Polski. Komfortowa podróż, szybki dojazd i bogata oferta atrakcji sprawiają, że Ustka ma szansę stać się jednym z hitów letniego sezonu 2026.