Busko-Zdrój, Muszyna i Krynica-Zdrój zostały uznane przez internautów za najlepsze polskie uzdrowiska w premierowej edycji ogólnopolskiego rankingu. W głosowaniu wzięły udział tysiące osób, które doceniły zarówno tradycję, jak i nowoczesność tych miejscowości. Zwycięskie kurorty południowej Polski przyciągają nie tylko kuracjuszy, ale i turystów szukających regeneracji w otoczeniu natury.

Busko-Zdrój, położone w województwie świętokrzyskim, uzyskało aż 22 procent głosów i tym samym zostało uznane za najlepsze uzdrowisko w kraju.

Zakończyło się głosowanie w pierwszej edycji Rankingu Polskich Uzdrowisk organizowanego przez Magazyn Travelist, w którym internauci z całego kraju wskazali swoje ulubione miejsca na zdrowotny wypoczynek. Wyniki nie pozostawiają wątpliwości - to właśnie południowa Polska okazała się bezkonkurencyjna. Na podium znalazły się Busko-Zdrój, Muszyna i Krynica-Zdrój, które zdobyły ponad połowę wszystkich głosów oddanych w plebiscycie.

Busko-Zdrój, położone w województwie świętokrzyskim, uzyskało aż 22 procent głosów i tym samym zostało uznane za najlepsze uzdrowisko w kraju. Na kolejnych miejscach uplasowały się Muszyna (17 procent) oraz Krynica-Zdrój (14 procent), obie z województwa małopolskiego. Wyniki te potwierdzają, że kurorty z tradycjami, położone w malowniczych regionach górskich, cieszą się niesłabnącą popularnością wśród Polaków.

Tradycja i nowoczesność - przepis na sukces

Uzdrowiska, które znalazły się na szczycie rankingu, od lat przyciągają kuracjuszy i turystów poszukujących regeneracji w otoczeniu przyrody. Ich siłą jest nie tylko bogata historia i wyjątkowy mikroklimat, ale także nowoczesna infrastruktura, która odpowiada na potrzeby współczesnych gości. W Busku-Zdroju, Muszynie i Krynicy-Zdroju można skorzystać zarówno z tradycyjnych zabiegów leczniczych, jak i szerokiej oferty hotelowej oraz atrakcji turystycznych.

Coraz więcej osób decyduje się na wypoczynek w uzdrowiskach nie tylko ze względów zdrowotnych, ale także dla relaksu i oderwania się od codzienności. Rozwój bazy noclegowej, liczne trasy spacerowe, parki zdrojowe, a także dostęp do naturalnych źródeł mineralnych sprawiają, że te miejscowości stają się atrakcyjne dla różnych grup odwiedzających - od rodzin z dziećmi, przez seniorów, aż po młodych aktywnych turystów.

TOP 10 polskich uzdrowisk - nie tylko góry

Choć południowa Polska zdominowała podium, w pierwszej dziesiątce rankingu znalazły się także inne cenione kurorty z różnych regionów kraju. Czwarte miejsce zajął nadmorski Kołobrzeg, a tuż za nim uplasowało się Świnoujście. W zestawieniu pojawiły się również Nałęczów, Polanica-Zdrój, Szczawnica, Szczawno-Zdrój oraz Kudowa-Zdrój.

Każde z tych miejsc wyróżnia się unikalnym klimatem, bogactwem naturalnych surowców leczniczych oraz szeroką ofertą rekreacyjną. Uzdrowiska nadmorskie przyciągają miłośników jodu i morskiego powietrza, natomiast górskie i nizinno-leśne - amatorów ciszy, spokoju oraz aktywnego wypoczynku na łonie natury.

Rosnąca popularność krajowych uzdrowisk

Ranking Polskich Uzdrowisk to inicjatywa, która ma na celu popularyzację rodzimych kierunków wypoczynkowych i promocję miejsc o wyjątkowych walorach zdrowotnych. W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania wypoczynkiem w kraju, a uzdrowiska coraz częściej są wybierane jako alternatywa dla zagranicznych wyjazdów.

Polacy doceniają możliwość regeneracji w otoczeniu natury, korzystania z nowoczesnych zabiegów oraz bogatej oferty kulturalnej i rekreacyjnej. Uzdrowiska stają się miejscami, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością, a każdy może znaleźć coś dla siebie - od leczniczych kąpieli, przez spacery po parkach zdrojowych, aż po aktywności sportowe i relaks w luksusowych hotelach.

Wyniki premierowej edycji Rankingu Polskich Uzdrowisk pokazują, że południowa Polska niezmiennie przyciąga miłośników zdrowotnego wypoczynku. Busko-Zdrój, Muszyna i Krynica-Zdrój to miejsca, które łączą w sobie tradycję, naturalne bogactwa i nowoczesną infrastrukturę. Wśród najlepszych uzdrowisk znalazły się także kurorty nadmorskie i nizinno-leśne, co potwierdza, że Polska oferuje szeroki wybór miejsc do regeneracji i relaksu przez cały rok.