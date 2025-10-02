Tuż przy Rondzie Matecznego, jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych Krakowa, znajduje się miejsce o niezwykłej historii i wyjątkowych właściwościach leczniczych. Uzdrowisko Mateczny, znane z mineralnych wód siarczano-solankowych, od ponad stu lat przyciąga mieszkańców i turystów pragnących zadbać o zdrowie.

Krakowska Pijalnia Zdrojowa / ANDRZEJ BANAS/POLSKA PRESS / East News

Historia Uzdrowiska Mateczny

Początki Uzdrowiska Mateczny sięgają końca XIX wieku. W 1898 roku na posesji inżyniera Antoniego Matecznego odkryto źródło wody mineralnej o wyjątkowych właściwościach. Szybko okazało się, że woda ta ma silne działanie prozdrowotne, co zapoczątkowało rozwój tego miejsca jako uzdrowiska. W 1905 roku uruchomiono Zakład Kąpielowy Wody Siarczano-Solankowej, który w sezonie letnim przyciągał nawet 400 kuracjuszy dziennie.

W okresie międzywojennym uzdrowisko cieszyło się dużą popularnością, jednak jego działalność została przerwana przez wybuch II wojny światowej. W czasie okupacji niemieckiej w budynkach uzdrowiska urządzono fabrykę gumy. Po wojnie, w 1952 roku, miejsce to zostało upaństwowione, a następnie przeszło gruntowny remont. W 1956 roku w ofercie pojawiły się nowe zabiegi lecznicze, takie jak kąpiele mineralne, okłady borowinowe, bicze wodne i masaże wirowe.

Rozlewnia "Krakowianki" i dalsze losy uzdrowiska

W 1969 roku na terenie parku uzdrowiskowego uruchomiono rozlewnię słynnej wody mineralnej "Krakowianka". Woda ta wyróżniała się wysoką mineralizacją, dużą zawartością magnezu, wapnia, siarczanów oraz śladową ilością selenu, co czyniło ją wyjątkowo cenioną przez specjalistów i konsumentów.

Zmiany własnościowe w kolejnych dekadach doprowadziły do zamknięcia działalności uzdrowiska w dotychczasowej formie. Po utracie praw do nieruchomości przez Zespół Uzdrowisk, siedziba została przeniesiona do Swoszowic, a posiadłość wróciła do spadkobierców Antoniego Matecznego. W 2003 roku sprzedali oni teren spółce IPR, co zapoczątkowało nowy rozdział w historii tego miejsca.

Nowoczesna Krakowska Pijalnia Zdrojowa

W ostatnich latach Uzdrowisko Mateczny przeszło gruntowną modernizację. W 2021 roku oficjalnie otwarto Krakowską Pijalnię Zdrojową, która kontynuuje tradycje miejsca, oferując trzy rodzaje słynnej wody Matecznego. W ofercie dostępne są:

Mateczny Zdrój - wysoko zmineralizowana woda, będąca następcą dawnej "Krakowianki", o wyrazistym smaku i silnym działaniu prozdrowotnym.

- wysoko zmineralizowana woda, będąca następcą dawnej "Krakowianki", o wyrazistym smaku i silnym działaniu prozdrowotnym. Anton - woda średniozmineralizowana, nazwana na cześć odkrywcy źródła, przeznaczona do codziennego spożycia.

- woda średniozmineralizowana, nazwana na cześć odkrywcy źródła, przeznaczona do codziennego spożycia. Anton Fitness - woda średniozmineralizowana, poddana dodatkowej mineralizacji, idealna dla osób aktywnych.

Każda z wód dostępna jest zarówno w wersji gazowanej, jak i niegazowanej. Nowoczesna pijalnia przy Rondzie Matecznego to miejsce, gdzie można nie tylko napić się leczniczej wody, ale także poznać historię uzdrowiska i skorzystać z szerokiej gamy zabiegów zdrowotnych.

Za inwestycję odpowiada spółka EGM S.A., specjalizująca się w eksploatacji i przeróbce minerałów. Projekt Krakowskiej Pijalni Zdrojowej został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co pozwoliło na stworzenie nowoczesnej infrastruktury i przywrócenie temu miejscu dawnego blasku.

Obecnie uzdrowisko jest nie tylko miejscem o bogatej historii, ale także nowoczesnym centrum zdrowia i relaksu, dostępnym dla wszystkich mieszkańców Krakowa oraz odwiedzających miasto turystów.