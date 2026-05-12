Do ramówki Radia RMF24 dołącza "Polska polityka". Nowy autorski program publicystyczny poprowadzi dr hab. Barbara Brodzińska-Mirowska, politolożka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, komentatorka życia publicznego i ekspertka w zakresie komunikacji politycznej. W audycji, razem z zaproszonymi gośćmi, będzie analizować bieżące wydarzenia na polskiej scenie politycznej oraz ich znaczenie dla życia publicznego.

Dr hab. Barbara Brodzińska-Mirowska / RMF FM

"Polska polityka" będzie emitowana w każdy wtorek w godz. 16.00-18.00. W programie Brodzińska-Mirowska będzie komentować i analizować najważniejsze wydarzenia na krajowej scenie politycznej - decyzje polityczne, działania partii i liderów, kampanie wyborcze, nastroje społeczne oraz wpływ polityki na codzienne życie.

Program ma być również przestrzenią do pogłębionych rozmów z ekspertami i obserwatorami życia publicznego. W studiu Radia RMF24 pojawiać się będą politolodzy, badacze, komentatorzy oraz osoby zajmujące się analizą bieżących wydarzeń politycznych.

Pierwszy odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 12 maja. Gościem Barbary Brodzińskiej-Mirowskiej będzie Krzysztof Łapiński, były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy.

Dr hab. Barbara Brodzińska-Mirowska jest badaczką polityki, komunikacji politycznej i mediów. Interesuje się problematyką szeroko pojętej komunikacji politycznej oraz public relations.

"Polska polityka" to kolejna autorska propozycja w ofercie informacyjnego Radia RMF24. Na antenie stacji własne programy prowadzą także kmdr por. rez. Maksymilian Dura ("Teren wojskowy"), lek. med. Marek Łabno ("Lekarz dyżurny") oraz Marek Tejchman ("Gospodarczy tydzień").

Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego internetowego Radia RMF24



Słuchajcie online już teraz!



Radio RMF24 na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie. na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie.