Do ramówki Radia RMF24 dołącza "Polska polityka". Nowy autorski program publicystyczny poprowadzi dr hab. Barbara Brodzińska-Mirowska, politolożka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, komentatorka życia publicznego i ekspertka w zakresie komunikacji politycznej. W audycji, razem z zaproszonymi gośćmi, będzie analizować bieżące wydarzenia na polskiej scenie politycznej oraz ich znaczenie dla życia publicznego.
"Polska polityka" będzie emitowana w każdy wtorek w godz. 16.00-18.00. W programie Brodzińska-Mirowska będzie komentować i analizować najważniejsze wydarzenia na krajowej scenie politycznej - decyzje polityczne, działania partii i liderów, kampanie wyborcze, nastroje społeczne oraz wpływ polityki na codzienne życie.
Program ma być również przestrzenią do pogłębionych rozmów z ekspertami i obserwatorami życia publicznego. W studiu Radia RMF24 pojawiać się będą politolodzy, badacze, komentatorzy oraz osoby zajmujące się analizą bieżących wydarzeń politycznych.
Pierwszy odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 12 maja. Gościem Barbary Brodzińskiej-Mirowskiej będzie Krzysztof Łapiński, były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy.
Dr hab. Barbara Brodzińska-Mirowska jest badaczką polityki, komunikacji politycznej i mediów. Interesuje się problematyką szeroko pojętej komunikacji politycznej oraz public relations.
"Polska polityka" to kolejna autorska propozycja w ofercie informacyjnego Radia RMF24. Na antenie stacji własne programy prowadzą także kmdr por. rez. Maksymilian Dura ("Teren wojskowy"), lek. med. Marek Łabno ("Lekarz dyżurny") oraz Marek Tejchman ("Gospodarczy tydzień").