Metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś powołał specjalną komisję, która ma zbadać sposób zarządzania majątkiem jednej z najbogatszych parafii w Polsce - parafii mariackiej. Decyzja ta zapadła po konsultacjach z Watykanem i za zgodą papieża Leona XIV.

W skład komisji weszli eksperci: prof. Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit oraz Rady Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, prof. Konrad Grabiński, dziekan Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, oraz prof. Piotr Majer, konsultor Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski i specjalista prawa kanonicznego. Tak dobrany zespół ma zagwarantować pełną transparentność i profesjonalizm w ocenie sytuacji.

"Sprawozdanie z prac komisji zostanie przekazane metropolicie krakowskiemu po zakończeniu jej działalności. Od wniosków i oceny tej komisji kardynał uzależnia dalsze decyzje w sprawie parafii mariackiej" - podkreślił rzecznik prasowy archidiecezji krakowskiej ks. Piotr Studnicki.

Dlaczego kardynał zwołał komisję?

W czerwcu 2025 roku doszło do zmiany na stanowisku proboszcza parafii mariackiej. Ks. prałat Dariusz Raś, dotychczasowy proboszcz, został odwołany decyzją władz kościelnych. Nowym administratorem, z pełnią uprawnień proboszcza, został ks. Mariusz Słonina - dotychczasowy dyrektor Caritasu Archidiecezji Krakowskiej oraz Wydziału Charytatywnego Kurii Metropolitalnej.

Zmiana ta była pokłosiem konfliktu, który narastał od miesięcy. Poprzedni metropolita krakowski, abp Marek Jędraszewski, zarzucił ks. Rasiowi nieprawidłowości w zarządzaniu parafią i jej majątkiem. Duchowny nie zgodził się z tą decyzją i zaskarżył ją do Watykanu, uzyskując czasowe wstrzymanie dekretu. Ostatecznie jednak, w czerwcu 2025 roku, Stolica Apostolska podtrzymała decyzję abpa Jędraszewskiego, kończąc tym samym wielomiesięczny spór.

Bazylika Mariacka to nie tylko miejsce kultu, ale również instytucja o ogromnym znaczeniu historycznym i finansowym. Uznawana za najważniejszy po Katedrze Wawelskiej kościół Krakowa, dysponuje znacznym majątkiem, a jej wnętrze kryje bezcenne dzieła sztuki, z ołtarzem Wita Stwosza na czele. To właśnie skala majątku i jego zarządzanie stały się przedmiotem zainteresowania zarówno władz kościelnych.