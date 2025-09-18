Malownicza Szczawnica od lat kusi turystów swoimi krajobrazami, wyjątkowym mikroklimatem i bogactwem wód mineralnych. Czy wiesz, gdzie dokładnie leży to słynne uzdrowisko, jaka jest jego historia i co sprawia, że jesień to idealny czas na wizytę? Sprawdź z nami, co kryje to niezwykłe miejsce na mapie Małopolski!

Szczawnica z lotu ptaka / Shutterstock

Szczawnica to topowe polskie uzdrowisko, położone malowniczo między Pieninami a Beskidem Sądeckim, idealne na jesienne wypady.

Znana z leczniczych wód mineralnych - szczaw, które pomagają przy wielu schorzeniach, m.in. układu oddechowego i trawiennego.

Jesienią w Szczawnicy króluje spokój, piękne kolory górskich lasów i świetne warunki do wędrówek oraz rowerowych wycieczek.

Szczawnica - gdzie leży i jak tu trafić?

Szczawnica to jedna z najbardziej znanych miejscowości uzdrowiskowych w Polsce. Położona w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, rozciąga się malowniczo w dolinie Grajcarka - na pograniczu dwóch fascynujących pasm górskich: Pienin i Beskidu Sądeckiego. Tylko kilka kilometrów dzieli ją od granicy ze Słowacją, co sprawia, że jest świetną bazą wypadową zarówno na polskie, jak i słowackie szlaki.

Nie sposób nie zauważyć, że Szczawnica to miejsce stworzone dla miłośników natury, górskich wędrówek i aktywnego wypoczynku. Otaczające ją pasma górskie, liczne szlaki turystyczne oraz przepiękne panoramy przyciągają tu każdego roku tłumy turystów i kuracjuszy.

Historia Szczawnicy - od średniowiecza do uzdrowiskowej sławy

Pierwsze wzmianki o Szczawnicy pojawiły się już w 1413 roku. Wtedy to miejscowość funkcjonowała pod nazwą "Sczawnicza", która wywodzi się od słowa "szczawa", oznaczającego kwaśną wodę mineralną - największy skarb tego miejsca. Jednak prawdziwy przełom w dziejach Szczawnicy nastąpił w XIX wieku.

W 1828 roku majątek przejął Józef Stefan Szalay, który z pasją i konsekwencją rozpoczął budowę infrastruktury uzdrowiskowej. To właśnie on zadbał o zagospodarowanie źródeł wód mineralnych, a już w 1839 roku powstał pierwszy dom zdrojowy. Kolejne dekady przyniosły dynamiczny rozwój - powstawały nowe pensjonaty, pijalnie wód i lecznice, a Szczawnica zyskała renomę uzdrowiska znanego nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie.

Czym leczy Szczawnica? Wody mineralne, które przyciągają kuracjuszy

Największym bogactwem Szczawnicy są jej naturalne wody mineralne, zwane szczawami. Wyróżniają się one wysoką zawartością dwutlenku węgla oraz cennych minerałów. Każda ze szczawnickich wód ma nieco inny skład i właściwości, dlatego wykorzystywane są w leczeniu różnych schorzeń.

Najbardziej znane źródła to:

Szczawa Józefina - idealna przy chorobach układu oddechowego i trawiennego,

- idealna przy chorobach układu oddechowego i trawiennego, Szczawa Stefan - polecana osobom z problemami dróg oddechowych, przewodu pokarmowego i cukrzycą,

- polecana osobom z problemami dróg oddechowych, przewodu pokarmowego i cukrzycą, Szczawa Wanda - pomaga przy schorzeniach układu moczowego,

- pomaga przy schorzeniach układu moczowego, Szczawa Jan, Helena, Magdalena, Szymon - każda z nich ma swoje unikalne właściwości i wskazania.

Wody te można degustować w pijalniach oraz korzystać z nich podczas specjalistycznych zabiegów leczniczych. To właśnie dzięki nim Szczawnica od lat cieszy się opinią miejsca, w którym można odzyskać zdrowie i siły witalne.

Jesień w Szczawnicy - dlaczego warto tu przyjechać po sezonie?

Szczawnica – uzdrowisko z duszą / Shutterstock

Jesień to wyjątkowy czas w Szczawnicy. Gdy letni gwar cichnie, a tłumy turystów się rozjeżdżają, w dolinie Grajcarka rozpościera się prawdziwa feeria barw. Złote, czerwone i brązowe liście na stokach Pienin tworzą bajkową scenerię. To idealny moment na długie spacery po szlakach prowadzących na Trzy Korony, Sokolicę czy Wysoką.

Poza malowniczymi krajobrazami, jesienią Szczawnica oferuje:

spokój i relaks z dala od tłumów,

dogodne warunki do pieszych wędrówek i rowerowych wypraw,

możliwość korzystania z dobrodziejstw uzdrowiska i zabiegów leczniczych,

ciekawe wydarzenia kulturalne i regionalne.

Jesień to także doskonały czas dla osób z problemami dróg oddechowych - świeże, rześkie powietrze i naturalne wody mineralne pomagają poprawić kondycję i samopoczucie.

Zabytki i atrakcje Szczawnicy - co warto zobaczyć?

Szczawnica to nie tylko uzdrowisko, ale także miejsce o bogatej historii i interesującej architekturze. Podczas wizyty koniecznie trzeba zobaczyć: