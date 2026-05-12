Pentagon zdecydował się na nietypowy krok - ujawnił lokalizację jednego z okrętów podwodnych Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Informacja pojawiła się tuż po tym, jak prezydent Donald Trump odrzucił najnowszą ofertę pokojową Iranu.

  • Amerykańska Szósta Flota opublikowała zdjęcie okrętu podwodnego klasy Ohio podczas postoju w Gibraltarze - to rzadko spotykana sytuacja, bo lokalizacje takich jednostek są zwykle ściśle tajne. 
  • Okręty klasy Ohio to kluczowy element amerykańskiej triady nuklearnej.
  • Chcesz być na bieżąco z wydarzeniami z kraju i ze świata? Wejdź na rmf24.pl.

Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych, a dokładniej Szósta Flota, opublikowała w poniedziałek zdjęcie okrętu klasy Ohio oraz jego załogi podczas postoju w Gibraltarze - brytyjskim terytorium położonym u południowych wybrzeży Hiszpanii. To niecodzienna sytuacja, ponieważ lokalizacje amerykańskich uzbrojonych w broń jądrową okrętów podwodnych są ściśle tajne.

W oficjalnym komunikacie Szósta Flota podkreśliła, że wizyta w porcie "pokazuje możliwości, elastyczność oraz nieustające zaangażowanie Stanów Zjednoczonych wobec sojuszników z NATO".

Potęga pod wodą - kluczowy element amerykańskiej triady nuklearnej

Okręty klasy Ohio to jedne z najważniejszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie jednostek w arsenale USA. Są praktycznie niewykrywalne i stanowią najtrudniejszy do zniszczenia element tzw. triady nuklearnej, czyli trzech filarów odstraszania jądrowego Stanów Zjednoczonych. Każda z tych łodzi podwodnych może przenosić pociski balistyczne Trident II o zasięgu ponad 7 tysięcy kilometrów.

Marynarka Wojenna USA posiada obecnie 14 takich okrętów, jednak nie ujawniono, która konkretna jednostka zacumowała w Gibraltarze.

Donald Trump odrzucił propozycję pokojową Iranu

Ujawnienie lokalizacji okrętu nastąpiło zaledwie kilka godzin po tym, jak prezydent Donald Trump publicznie odrzucił najnowszą propozycję pokojową Iranu, określając ją jako "całkowicie nie do przyjęcia". W swoim wpisie na Truth Social Trump oskarżył irański reżim o "grę" z USA i resztą świata.

Iran nie zgadza się na warunki, które wymagałyby rezygnacji z programu nuklearnego i przekazania wzbogaconego uranu Stanom Zjednoczonym. Prezydent Trump wielokrotnie ostrzegał, że jeśli nie dojdzie do porozumienia, USA mogą wznowić działania militarne przeciwko Iranowi.

Zobacz również:

Donald Trump traci cierpliwość. Powraca widmo ataków na Iran