Pentagon zdecydował się na nietypowy krok - ujawnił lokalizację jednego z okrętów podwodnych Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Informacja pojawiła się tuż po tym, jak prezydent Donald Trump odrzucił najnowszą ofertę pokojową Iranu.

Amerykański okręt podwodny / US Navy / Materiały prasowe

Amerykańska Szósta Flota opublikowała zdjęcie okrętu podwodnego klasy Ohio podczas postoju w Gibraltarze - to rzadko spotykana sytuacja, bo lokalizacje takich jednostek są zwykle ściśle tajne.

Okręty klasy Ohio to kluczowy element amerykańskiej triady nuklearnej.

Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych, a dokładniej Szósta Flota, opublikowała w poniedziałek zdjęcie okrętu klasy Ohio oraz jego załogi podczas postoju w Gibraltarze - brytyjskim terytorium położonym u południowych wybrzeży Hiszpanii. To niecodzienna sytuacja, ponieważ lokalizacje amerykańskich uzbrojonych w broń jądrową okrętów podwodnych są ściśle tajne.

W oficjalnym komunikacie Szósta Flota podkreśliła, że wizyta w porcie "pokazuje możliwości, elastyczność oraz nieustające zaangażowanie Stanów Zjednoczonych wobec sojuszników z NATO".

Potęga pod wodą - kluczowy element amerykańskiej triady nuklearnej

Okręty klasy Ohio to jedne z najważniejszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie jednostek w arsenale USA. Są praktycznie niewykrywalne i stanowią najtrudniejszy do zniszczenia element tzw. triady nuklearnej, czyli trzech filarów odstraszania jądrowego Stanów Zjednoczonych. Każda z tych łodzi podwodnych może przenosić pociski balistyczne Trident II o zasięgu ponad 7 tysięcy kilometrów.

Marynarka Wojenna USA posiada obecnie 14 takich okrętów, jednak nie ujawniono, która konkretna jednostka zacumowała w Gibraltarze.

Donald Trump odrzucił propozycję pokojową Iranu

Ujawnienie lokalizacji okrętu nastąpiło zaledwie kilka godzin po tym, jak prezydent Donald Trump publicznie odrzucił najnowszą propozycję pokojową Iranu , określając ją jako "całkowicie nie do przyjęcia". W swoim wpisie na Truth Social Trump oskarżył irański reżim o "grę" z USA i resztą świata.

Iran nie zgadza się na warunki, które wymagałyby rezygnacji z programu nuklearnego i przekazania wzbogaconego uranu Stanom Zjednoczonym. Prezydent Trump wielokrotnie ostrzegał, że jeśli nie dojdzie do porozumienia, USA mogą wznowić działania militarne przeciwko Iranowi.