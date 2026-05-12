Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Stefan Krajewski. Ministra rolnictwa i rozwoju wsi zapytamy m.in. o to, jak pomóc polskim rolnikom. Czy jest szansa, żeby rząd wprowadził w tej sprawie systemowe rozwiązania?

Stefan Krajewski / Jakub Rutka / RMF FM

Polska oficjalnie złożyła skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie umowy handlowej między Unią Europejską a Mercosurem. Czy mamy szansę zatrzymać porozumienie z krajami Ameryki Południowej?

W związku z nadprodukcją i niskimi cenami skupu, plantatorzy ziemniaka znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Problem nie dotyczy tylko Polski, ale i innych krajów Europy. Czy da się pomóc rolnikom na poziomie Unii Europejskiej? Rozważane jest wykorzystanie ziemniaków do celów energetycznych, np. w biogazowniach. Na ile może to pomóc branży?

Ministra rolnictwa i rozwoju wsi zapytamy również o zawetowaną przez Karola Nawrockiego ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego.

