Ponad 6 tysięcy mieszkańców Olsztyna zgłosiło się do pierwszej w historii miasta loterii podatkowej. Inicjatywa ma na celu zachęcenie mieszkańców do rozliczania podatku dochodowego właśnie w Olsztynie. Zainteresowanie przerosło oczekiwania organizatorów, a na uczestników czekają atrakcyjne nagrody o łącznej wartości 80 tysięcy złotych.

Olsztyn z lotu ptaka / Shutterstock

Ponad 6,2 tys. Olsztynian zarejestrowało się w organizowanej po raz pierwszy miejskiej loterii podatkowej - poinformował magistrat. Miasto chce w ten sposób promować rozliczanie podatku w Olsztynie.



Nabór uczestników do loterii podatkowej trwał ponad dwa miesiące. Do udziału mogły zgłaszać się osoby, które w deklaracji PIT za 2025 rok wskazały Olsztyn jako miejsce zamieszkania.

Rejestracja odbywała się przez specjalny formularz online. Każdy uczestnik otrzymał unikalny kod, który weźmie udział w losowaniu nagród.



Co można wygrać?

Organizatorzy przygotowali 23 nagrody, wśród których znalazły się m.in. rowery elektryczne i trekkingowe, deski do uprawiania sportów wodnych oraz karty podarunkowe.

Losowanie zwycięzców odbędzie się 19 maja w olsztyńskim ratuszu, a uroczyste wręczenie nagród zaplanowano na 21 czerwca w Hali Urania.



Prezydent Olsztyna, Robert Szewczyk, podkreślił, jak ważne jest rozliczanie podatków w miejscu zamieszkania. To pierwsza taka loteria w historii Olsztyna i cieszę się, że spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Każda osoba rozliczająca PIT w naszym mieście wspiera jego rozwój – powiedział.



Zwycięzcy będą musieli potwierdzić prawo do odbioru nagrody poprzez okazanie deklaracji PIT z wpisanym Olsztynem jako miejscem zamieszkania.

Organizatorzy przypominają, że udział w loterii to nie tylko szansa na wygraną, ale także realny wkład w rozwój lokalnej społeczności.

