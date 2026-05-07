Piwniczna-Zdrój została uznana za najbardziej odporną na zmiany klimatu miejscowość w Unii Europejskiej według najnowszego zestawienia COOLCITY Index 2026. W rankingu oceniono ponad 11 tysięcy miast z całej Europy.

Piwniczna-Zdrój została uznana za najbardziej odporną na zmiany klimatu miejscowość w Unii Europejskiej według najnowszego zestawienia COOLCITY Index 2026 (zdjęcie z 2021 roku) / Shutterstock

Piwniczna-Zdrój została uznana za najbardziej odporną na zmiany klimatu miejscowość w Unii Europejskiej według najnowszego zestawienia COOLCITY Index 2026, obejmującego ponad 11 tysięcy miast.

Sukces Piwnicznej-Zdroju to efekt zarówno korzystnych warunków przyrodniczych, jak i dbałości o środowisko.

Z danych wynika, że miasta Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski, często osiągają wyniki powyżej średniej europejskiej.

Więcej ciekawych informacji lokalnych znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

W opublikowanym właśnie zestawieniu COOLCITY Index 2026 Piwniczna-Zdrój zajęła pierwsze miejsce spośród 11 041 europejskich miast w najnowszym zestawieniu COOLCITY Index 2026. Położona nad Popradem niewielka miejscowość uzdrowiskowa w powiecie nowosądeckim w Małopolsce wyróżniła się doskonałym stanem tzw. błękitno-zielonej infrastruktury, czyli terenów zielonych i wodnych, które mają kluczowe znaczenie dla adaptacji do zmian klimatu.

Autorzy rankingu zaznaczają, że położenie w górach i luźna zabudowa zachowują w Piwnicznej-Zdroju miejsce dla natury i zapewniają komfortowy mikroklimat. To niewielkie miasto ma doskonały wskaźnik przepuszczalności terenu; tzw. betonoza, która jest wyzwaniem wielu unijnych miast, zajmuje tutaj niewielki obszar - jedynie 8 m na 100 m jest zabudowane lub zabetonowane.

Miejscowość uzyskała także doskonałe wyniki wskaźnika stanu zieleni - 9.6/10 - dzięki mnóstwu zieleni, która jest bardzo dobrej kondycji. Piwniczna-Zdrój może się pochwalić największym pokryciem roślinnością spośród wszystkich analizowanych miast, a na jednego mieszkańca przypada ponad 2000 metrów kwadratowych terenów zielonych.

Lokalne warunki mają znaczenie

Specjaliści podkreślają, że sukces Piwnicznej-Zdroju to efekt zarówno korzystnych warunków przyrodniczych, jak i dbałości o środowisko.

Wynik Piwnicznej-Zdroju dobrze pokazuje, jak duży wpływ mają lokalne uwarunkowania przyrodnicze, jak mogą one wzmacniać odporność miasta na zmiany klimatu i jak ważne jest, by te posiadane zasoby chronić - mówi Dominik Kopeć, zastępca dyrektora Działu Teledetekcji MGGP Aero.

Polskie miasta powyżej średniej

Z danych wynika, że miasta Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski, często osiągają wyniki powyżej średniej europejskiej. Wśród miast o wysokich wartościach wskaźnika znalazły się zarówno duże ośrodki, jak i mniejsze miejscowości.

Czym jest platforma COOLCITY Index?

COOLCITY Index to ogólnodostępna platforma, która na podstawie analiz środowiskowych ocenia, jak miasta radzą sobie z adaptacją do zmian klimatu. Wskaźnik obejmuje pięć kluczowych aspektów: przepuszczalność terenu, stan zieleni, bioróżnorodność, warunki wodne oraz warunki termiczne.

Platforma umożliwia porównywanie wyników ponad 11 tysięcy miast w Europie i jest aktualizowana co roku.