W poniedziałkowe popołudnie doszło do pożaru odpadów ma terenie dawnej cukrowni w Jaworze na Dolnym Śląsku. "Kłęby czarnego dymu widać z odległości 10-15 km" - relacjonował nam Słuchacz, który zadzwonił na Gorącą Linię RMF FM. Jak poinformowała straż pożarna, nie ma poszkodowanych.

Pożar wybuchł około godz. 16:30. Ogień objął nagromadzone odpady w jednym z budynków po starej cukrowni przy ul. Starojaworskiej w Jaworze.

Jak poinformowali o godz. 18:30 strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze, pożar został ugaszony, jednak nadal trwają działania polegające na wyszukiwaniu i dogaszaniu zarzewi ognia.

"Sytuacja jest stale monitorowana, a w razie konieczności będą wydawane kolejne komunikaty służb" - informuje KP PSP w Jaworze.

W pożarze nikt nie został poszkodowany - ustaliło RMF FM.