Wrocławska policja szuka 15-letniej Aleksandry. Dziewczyna była ostatni raz widziana w niedzielę po południu.

Zaginiona 15-latka / RMF24

Policjanci podają, że 15-letnia Aleksandra Strączek ostatni raz była widziana w niedzielę. Jak wyjaśniają, "ok. godz. 16 oddaliła się opiekunom przy ul. Koszarowej". Nie wiadomo, gdzie przebywa.

Zaginiona ma 162 cm wzrostu, ciemne włosy i niebieskie oczy. Na nadgarstku ma widoczny tatuaż w kształcie serca oraz litera "M".

W dniu zaginięcia 15-latka była ubrana w czarną bluzę (prawdopodobnie z kapturem), fioletowe spodnie dresowe i czarno-białe buty sportowe.

Wszyscy, którzy wiedzą, gdzie może być 15-latka, proszeni są o kontakt z policją. Można zadzwonić pod numer alarmowy 112, skontaktować się z najbliższą jednostką policji lub jednostką prowadzącą sprawę - Komisariatem Policji Wrocław-Psie Pole pod nr tel. 47 87 146 05, 47 87 145 25.