39-letni mieszkaniec Legnicy, mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, wsiadł za kierownicę pod wpływem alkoholu. Jego niebezpieczna jazda zakończyła się w przydrożnym rowie. Mężczyzna miał blisko 4 promile alkoholu w organizmie. Teraz grozi mu nawet 5 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w sobotę po godzinie 22 na ulicy Pątnowskiej w Legnicy. Kierujący samochodem osobowym 39-latek stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu. Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał, choć sytuacja wyglądała bardzo groźnie.

Kierowca pod wpływem alkoholu i z sądowym zakazem

Wezwani na miejsce policjanci szybko ustalili, że za kierownicą siedział 39-letni mieszkaniec Legnicy. Mężczyzna nie powinien w ogóle prowadzić samochodu - miał bowiem sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Badanie alkomatem wykazało, że był kompletnie pijany. W jego organizmie stwierdzono blisko 4 promile alkoholu.

To nie pierwsze przewinienie tego kierowcy. W przeszłości był już zatrzymywany za jazdę w stanie nietrzeźwości, wtedy stracił prawo jazdy. Sąd orzekł wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów, który mężczyzna zignorował.

Surowe konsekwencje prawne

Za swoje skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie 39-latek ponownie odpowie przed sądem. Za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu oraz złamanie sądowego zakazu grozi mu nawet 5 lat pozbawienia wolności.

