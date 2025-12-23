Rodzina 17-letniego Kamila Czeszejko-Sochackiego z Legnicy przeżywa dramatyczne chwile. Nastolatek zaginął 17 grudnia i od tego czasu nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Policja apeluje do wszystkich osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat jego miejsca pobytu, o pilny kontakt.

/ Policja

Kamil Czeszejko-Sochacki ostatni raz widziany był 17 grudnia około godziny 8:30 w rejonie ulicy Jastruna w Legnicy. To właśnie tam po raz ostatni widzieli go członkowie rodziny. Od tamtej pory chłopak nie wrócił do domu i nie skontaktował się z bliskimi. Zaniepokojona rodzina natychmiast zgłosiła zaginięcie na policję. Funkcjonariusze prowadzą intensywne poszukiwania i apelują o pomoc do mieszkańców miasta oraz okolic.

Rysopis zaginionego

Kamil Czeszejko-Sochacki ma 17 lat, jednak wygląda na około 18 lat. Jego wzrost to 178 centymetrów, a sylwetka jest szczupła. Wyróżniają go kręcone, ciemno brązowe włosy oraz zielone oczy. W opisie przekazanym przez policję zwrócono uwagę na charakterystyczny znak szczególny - duży ślad po gojącej się ranie na wysokości ust, po prawej stronie twarzy.

W dniu zaginięcia Kamil ubrany był w pikowaną granatową kurtkę, czarne spodnie dresowe marki Adidas, czarną bluzę z kapturem i nadrukiem, ciemne buty sportowe oraz miał przy sobie ciemny plecak, również marki Adidas.