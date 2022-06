​W Karkonoszach możliwe są dziś burze. To właśnie przed nimi przestrzegają goprowcy. Mają dla turystów konkretne rady, co robić kiedy podczas wędrówki górskim szlakiem nadejdzie burza. Wędrujący powinni pamietać też o upale i związanym z nim obowiązkowym wyposażeniu plecaka.

Widok na Wielki Kocioł Śnieżny / fot. Karkonoski Park Narodowy / Facebook

Jeśli już trafimy na burzę - a w górach może być ona szczególnie niebezpieczna - to powinniśmy być bardzo ostrożnii. Co to oznacza? Jak tłumaczą ratownicy Grupy Karkonoskiej GOPR - nie można stawać pod drzewami, ani chowac się pod skałami. Należy wyłączyć telefon, schować wystające z plecaka kijki i pójść do najbliższego schroniska. Jeżeli nie jest to możliwe to po prostu iść w dół.

Burz i przelotnych opadów deszczu można się dziś spodziewać w Karkonoszach po południu.

Pamietajmy również o tym, że w górach też jest upalnie. Nakrycie głowy, zapas wody, czy krem z filtrem - to powinno być nasze wyposażenie obowiązkowe.