Policjanci z Jeleniej Góry na Dolnym Śląsku zatrzymali 36-latka, który w pobliżu domu w gminie Stara Kamienica zdetonował domowej roboty ładunek wybuchowy. Na szczęście w wyniku eksplozji nikomu nic się nie stało.

36-latek został zatrzymany w związku z eksplozją domowej roboty ładunku wybuchowego / Policja Jelenia Góra / Policja

Do zdarzenia doszło około północy z 10 na 11 listopada 2025 roku w jednej z miejscowości gminy Stara Kamienica. Mężczyzna na drodze dojazdowej do jednej z posesji, w odległości około 10 metrów od budynku mieszkalnego, pozostawił kartonowe pudełko. W środku był prymitywny przyrząd wybuchowy. Sprawca podpalił go. Doszło do eksplozji. Nikomu nic się nie stało.

O zdarzeniu natychmiast zostali powiadomieni policjanci. Po kilku godzinach funkcjonariusze zatrzymali 36-letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. W środę prokurator z Jeleniej Góry postawił mu zarzut dotyczący posiadania oraz wytworzenia prymitywnego ładunku wybuchowego, który mógł sprowadzić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach. Grozi za to do 8 lat więzienia.