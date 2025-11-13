43-letni Turek poszukiwany czerwoną notą Interpolu został zatrzymany w Warszawie. Policja informuje, że mężczyzna to członek stambulskiej mafii - tzw. egzekutor. Miał przy sobie broń i amunicję.

Zatrzymany Turek na zdjęciu udostępnionym przez policjantów / Policja

Policja informuje, że zatrzymanie Turka było efektem międzynarodowej współpracy służb. 43-latka ujęto przed jedną z restauracji przy ul. Żurawiej w Warszawie. W operacji brali udział kontrterroryści, bo było podejrzenie, że mężczyzna może być uzbrojony.

Zatrzymany Turek jest członkiem zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się zabójstwami, porwaniami oraz zbrojnymi atakami na ludzi. Był poszukiwany czerwoną notą Interpolu.

Policjanci z zatrzymanym mężczyzną / Policja

Przy mężczyźnie znaleziono broń z nabojem wprowadzonym do komory oraz kilkanaście sztuk amunicji. Wiadomo, że przyjechał do Warszawy kilkanaście dni wcześniej - z Europy Zachodniej. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada dowiedział się nieoficjalnie, że Turek nie miał w naszym kraju żadnego zlecenia. Chciał się na jakiś czas ukryć.

43-latek usłyszał zarzuty za posiadanie broni palnej i amunicji bez wymaganego zezwolenia. Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście.