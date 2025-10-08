Po godz. 11 zakończyła się akcja saperów we Wrocławiu w związku z niewybuchem, który odnaleziono obok kamienicy położonej przy ul. Januszowickiej 12. Mieszkańcy okolicznych budynków zostali ewakuowali. Nie wszyscy jednak chcieli opuścić swoje mieszkania.

Ewakuacja kamienicy we Wrocławiu / RMF FM

Podczas prac prowadzonych przy ul. Januszowickiej 12 we Wrocławiu natrafiono na pocisk rakietowy typu "katiusza", pochodzący z okresu II wojny światowej o długości około 1,5 m długości i 50 cm średnicy.

By go usunąć i zneutralizować, w środę około 9 rozpoczęła się akcja ewakuacyjna mieszkańców. Wiele osób z okolicznych budynków ewakuowało się samodzielnie, niektórzy - jak podkreślała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska - stawiali jednak opór i nie zamierzali się nigdzie ruszać.

Zardzewiałą blachę wykopali i się denerwują. Po wojnie było pełno takich i nikt się tym nie przejmował. (...) Niejeden pocisk przeżyłem, także będzie dobrze - mówił jeden z mieszkańców naszej reporterce.

Niewybuch i ewakuacja we Wrocławiu

Po godz. 11 zakończyła się akcja saperów - pocisk został wywieziony na poligon pod Wrocławiem. Mieszkańcy, którzy mogli się schronić w Młodzieżowym Domu Kultury im. Mikołaja Kopernika przy ul. Powstańców Śląskich, mogą wrócić do swoich domów.

