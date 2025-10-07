Niewybuch z czasu II wojny światowej znaleziono podczas prac przy ulicy Januszowickiej 12 we Wrocławiu. W środę rano około 600 osób czeka ewakuacja.

Niewybuch znaleziono przy ul. Januszowickiej 12 / Biuro Prasowe Miasta Wrocław /

Pocisk rakietowy "katiusza" odkryty podczas prac budowlanych

Podczas prac prowadzonych przy ul. Januszowickiej 12 we Wrocławiu natrafiono na niebezpieczne znalezisko. Okazało się, że jest to pocisk rakietowy typu "katiusza", pochodzący z okresu II wojny światowej. Niewybuch ma około 1,5 metra długości i 50 centymetrów średnicy.

Ewakuacja i utrudnienia w ruchu

Pocisk trzeba usunąć i zneutralizować, dlatego w środę, 8 października, przeprowadzona zostanie ewakuacja mieszkańców osiedla Borek.

"Katiuszę" znaleziono w trakcie prac budowlanych / Biuro Prasowe Miasta Wrocław /

Ewakuacja obejmie ok. 600 osób w promieniu 150 m od miejsca znalezienia niewybuchu - informuje Bartłomiej Bajak, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.



Ewakuacja rozpocznie się ok. godz. 9. W tym czasie teren zostanie całkowicie wyłączony z ruchu - zarówno samochodowego, jak i pieszego. Dla ewakuowanych mieszkańców przygotowano trzy autobusy, które będą czekać wzdłuż al. Wiśniowej, w rejonie skrzyżowania z ul. Sudecką, przy wieży ciśnień. Policja powiadomi mieszkańców konkretnych domów objętych ewakuacją.

Po zakończeniu ewakuacji, około godziny 10:30, do akcji przystąpią saperzy, którzy zajmą się bezpiecznym usunięciem i neutralizacją niewybuchu. Po zakończeniu działań służb mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich domów. Służby apelują o stosowanie się do poleceń i zachowanie spokoju podczas trwania akcji.