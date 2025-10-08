Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii zostanie ogłoszony już dziś o godz. 11:45. Kto dołączy do tego zaszczytnego grona obok m.in. Marii Skłodowskiej-Curie? Poinformuje nas o tym Królewska Szwedzka Akademia Nauk. Z kolei jutro dowiemy się, kto otrzyma Literacką Nagrodę Nobla.

Nagroda Nobla/zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Nagroda Nobla w dziedzinie w chemii: Gdzie obejrzeć ogłoszenie laureatów?

Podobnie jak laureata w dziedzinie fizyki, tak i chemii, ogłosi Królewska Szwedzka Akademia Nauk w Sztokholmie. Specjalna konferencja zaplanowana jest na godzinę 11:45. Dowiemy się wówczas, czyje osiągnięcia z zakresu chemii "w największym stopniu przysłużyły się ludzkości". Transmisję z wydarzenia można oglądać m.in. na portalu YouTube.

Wideo youtube

Naukowcy z największymi szansami

Jak co roku, pojawia się wiele spekulacji, kto może otrzymać to prestiżowe wyróżnienie. Jest tak m.in. dlatego, że nie funkcjonuje oficjalna lista "kandydatów" do Nobla.

Ze względu na klauzulę tajności, jaką objęte są na 50 lat listy nominowanych do nagrody, typowanie nazwisk potencjalnych laureatów budzi wiele emocji. W tym roku taką listę przygotował m.in. National Geographic Polska. Autorzy wskazują następujące nazwiska:

Clifford P. Brangwynne, Anthony A. Hyman, Michael K. Rosen - "za prace nad działaniem komórek";

Jean-Marie Tarascon - "za prace dotyczące przechowywania energii";

Tao Zhang - "za prace dotyczące katalizy".

Harmonogram na najbliższe dni

Tydzień Noblowski co roku obfituje w wielkie emocje w świecie nauki. Poznaliśmy już pierwsze nazwiska laureatów - w dziedzinie medycyny oraz fizyki. Nobla za osiągnięcia z zakresu medycyny otrzymali Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell i Shimon Sakaguchi, a z fizyki John Clarke, Michel H. Devoret i John M. Martinis.

Jednak to dopiero pierwsi laureaci. Nagrodę Nobla przyznaje się w pięciu kategoriach, szósta - ekonomia, nie była wskazana w testamencie fundatora. Oficjalnie nazywamy ją Nagrodą Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii. Pozostały jeszcze 4 dziedziny, w których nie ogłoszono laureatów - chemia, literatura, ekonomia oraz Pokojowa Nagroda Nobla. Zaplanowano specjalne konferencje, podczas których ogłoszone zostaną nazwiska laureatów w poszczególnych dziedzinach:

8 października (środa), godz. 11:45 - chemia (Królewska Szwedzka Akademia Nauk);

chemia (Królewska Szwedzka Akademia Nauk); 9 października (czwartek), godz. 13:00 - literatura (Sekretarz Akademii Szwedzkiej, Sala Giełdy na Starym Mieście, Sztokholm);

literatura (Sekretarz Akademii Szwedzkiej, Sala Giełdy na Starym Mieście, Sztokholm); 10 października (piątek), godz. 11:00 - Pokojowa Nagroda Nobla (Komitet Noblowski w Oslo; w tym roku spośród 338 zgłoszeń);

Pokojowa Nagroda Nobla (Komitet Noblowski w Oslo; w tym roku spośród 338 zgłoszeń); 13 października (poniedziałek), godz. 11:45 - Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii.

Tunelowanie kwantowe / Mateusz Krymski / PAP

Tydzień Noblowski: za nami medycyna i fizyka

Wczoraj Królewska Szwedzka Akademia Nauk ogłosiła laureatów Nobla z fizyki. Zostali nimi naukowcy z m.in. Uniwersytetu Kalifornijskiego: John Clarke, Michel H. Devoret i John M. Martinis. Doceniono ich za przełomowe odkrycia dotyczące makroskopowego tunelowania kwantowego oraz kwantyzacji energii w obwodach elektrycznych.