12 osób usłyszało dotychczas zarzuty w sprawie nielegalnego wydawania cudzoziemcom dokumentów uczelni wyższych. Dzięki nim legalizowali oni swój pobyt w Polsce. Grupę rozpracowali pogranicznicy z Rzeszowa-Jasionki.
Rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej por. Piotr Zakielar poinformował PAP, że na trop grupy funkcjonariusze straży granicznej wpadli w 2022 r.
Członkowie grupy przestępczej pod płaszczykiem legalnie działających uczelni pomagali cudzoziemcom nielegalnie przekraczać granicę, a także legalizować im pobyt na terytorium Polski - wyjaśnił.
Śledztwem objęto trzy uczelnie niepubliczne. Dwie znajdowały się w województwie mazowieckim, jedna na Podkarpaciu.
Jak zaznaczył porucznik, uczelnie nie posiadały akredytacji MSWiA wymaganej w przypadku przyjmowania studentów-cudzoziemców spoza UE. Pomimo tego nie przeszkadzało to władzom uczelni wydać co najmniej ponad tysiąc dokumentów, m.in. zaświadczeń o przyjęciu obcokrajowców na studia - podkreślił.