W pobliżu szkoły podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze w Dolnośląskiem odnaleziono w poniedziałek zwłoki 12-letniej dziewczynki. "Wszystko wskazuje na to, że to zabójstwo" - powiedziała w rozmowie z RMF FM podinsp. Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ciało dziewczynki zostało odnalezione na ulicy Wyspiańskiego, około 200 m od szkoły podstawowej - ustaliła reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.

Na razie policja nie zdradza, czy ofiara była uczennicą tej placówki i w jakich okolicznościach miało dojść do morderstwa.

Trwają czynności związane z próbą zatrzymania sprawcy. Do zdarzenia doszło chwilę przed 15:00, na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratora.